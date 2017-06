Die Frankfurter Instrumental Psychedelic & Desert Rock Band NAZCA SPACE FOX veröffentlicht ihr erstes Full-Lenghth Album „Nazca Space Fox“ via TONZONEN RECORDS.

Jetzt veröffentlichen NAZCA SPACE FOX die ersten Details zum neuen Album. Releasedatum von „Nazca Space Fox“ wird der 11.08.2017 sein.

Hier folgt nun die Tracklist:

01. Weltraumorgel

02. The Monkey

03. Orchid Coffee

04. Isolator

05. Firebird

06. Mind Walk

07. 5Plus

Eine Demoversion des Songs „Weltraumorgel“ gibt es bereits hier zu hören:

https://www.youtube.com/watch?v=Iy6SMzVCSEs

Gegründet 2014, verzichtet das Trio von Anfang an bewusst auf Gesang. Dieser würde den Instrumenten, Soundwänden und freien Jampassagen nur im Wege stehen.

Auf den Punkt gebrachte Rockriffs wechseln sich mit langen, psychedelischen Parts ab, die von Spielfreude und Dynamik geprägt sind. Die Songs beginnen oft so einfach, staubtrocken und geradlinig wie die Scharrbilder in der Wüste von Nazca und steigern sich bis in die Weiten des Outer Space. Man findet sich wieder in einen kosmischen Gewittersturm, ohne zu merken, wie man dort hinein gelangt ist.

Ein stufenloser Übergang von Stoner zu Psychedelic Rock. Mit allem, was dazwischen liegt. Von leicht und zerbrechlich bis groovig und gewaltig.