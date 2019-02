Selbst betiteltes Debütalbum am Freitag auf Through Love Records erschienen

Neànder ist ein 2017 gegründetes Kollektiv bestehend aus Mitgliedern der Blackgazer Ånd, den Hardcore-Punks Patsy O ‚Hara und Not Now Not Ever, den Berliner Sludgern Earth Ship und Live-Bandmitgliedern von Casper. Ihre epischen Songs kratzen gerne mal an der 10-Minuten-Marke. Von Black Sabbath beeinflusste, dröhnende Doom-Riffs, steigen zu sphärischen, verträumten Klanglandschaften auf. Das selbst betitelte Debüt vereint fünf hypnotische Kapitel, die man in Gänze und am Stück hören sollte. Dieses Album ist Ritualmusik.

Im März 2018 nahmen Neànder ihr selbst betiteltes Debütalbum in den Hidden Planet Studios in Berlin (The Ocean, Abest, Sun Worship) auf. Gemischt wurde das Album zusammen mit Jan Oberg von Earth Ship, gemastert von Magnus Lindberg von Cult of Luna. Am Freitag ist dieser Monolith eines Albums auf dem Hamburger Label Through Love Records erschienen.



Neànder – Neànder

Through Love Records / Indigo

Release Date: 22. Februar 2019

Neànder sind:

Sebastian Grimberg (Earth Ship, Ånd) – Schlagzeug

Michael Zolkiewicz (Casper, Patsy O’Hara, Not Now Not Ever) – Gitarre

Patrick Zahn (Ånd) – Gitarre

Jan Korbach (Casper, Ånd) – Gitarre

„Neànder treten auf der Stelle, drehen sich im Kreis oder bleiben gleich ganz stehen, überwältigt von der Schönheit ihrer Soundscapes.“ – Rolling Stone (04/05)

„Herausgekommen ist ein instrumentales Riffmonster, das in fünf langen

Songs zwischen Post-Metal, Stoner Rock, Doom und Black-Metal-Einflüssen epische Songpanoramen aufbaut.“ – Visions.de

„… ein vielseitig inspiriertes, Riff-reiches Doom-Werk mit großen Momenten.“ – Metal Hammer

Quelle: Fleet Union

