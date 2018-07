Die brasilianische All-Female-Thrash-Band Nervosa steht für rohe Aggressivität und ungezähmte Power – live ein wuchtiger Faustschlag und bislang auf zwei Longplayern verewigt! Für das dritte Album Downfall Of Mankind kollaborierte das Trio nun mit dem argentinischen Produzenten Martin Furia, der bereits Destruction, Flotsam & Jetsam und Evil Invaders in Form goss und mit Nervosa als Tontechniker auf Tour war. Das Ergebnis fängt die brachiale Live-Energie und den Oldschool-Charakter der Brasilianerinnen unverfälscht ein, verneint aber die Stärken eines modernen, druckvollen Soundgewands nicht. Pfeilschnelle Riff-Feste wie Vultures oder Kill The Silence gehen direkt an die Gurgel und überzeugen mit Geradlinigkeit und absolut fettfreiem Songwriting – kein Wunder, dass sich Studiogäste wie João Gordo (Ratos de Porão), Rodrigo Oliveira (Korzus) und Michael Gilbert (Flotsam & Jetsam) hier liebend gerne die Klinke in die Hand gaben! Eine hochgradig fokussierte Killermaschine, die die thrashende Konkurrenz locker wegfegt.

Tourdaten:

14.07.18 DE – Torgau / In Flammen

15.07.18 CZ – Vizovice / Masters Of Rock

18.07.18 DE – Berlin / Cassiopeia

21.07.18 DE – Hamburg / Logo

22.07.18 DE – Osnabrück / Bastard Club

26.07.18 DE – Bochum / Rockpalast

27.07.18 DE – Köln / MTC

01.08.18 ES – Vitoria / Urban Rock Concept

02.08.18 ES – Oviedo / Sir Laurens

03.08.18 ES – Madrid / Copernico Cavern

04.08.18 ES – Barcelona / Sala Monasterio

14.08.18 DE – Mannheim / 7er

17.08.18 CZ – Litomerice / Death Coffee Party

18.08.18 DE – Erfurt / From Hell

25.08.18 AT – Spital am Semmering / Kaltenbach Open Air

27.08.18 DE – München / Backstage Club

30.08.18 CH – Luzern / Schüür

31.08.18 CH – Hauteville / Abyss Festival

01.09.18 BE – Chapelle-Lez Herlaimont / Cercle Metal Festival

02.09.18 UK – Edinburgh / Heavy Scotland

Line-Up:

Fernanda Lira – Vocals & Bass

Prika Amaral – Guitars & Backing Vocals

Luana Dametto – Drums

www.facebook.com/femalethrash

www.nervosaofficial.com

