Neues Album von Gov´t Mule „Revolution Come… Revolution Go“ erscheint am 9. Juni 2017

Am 9. Juni wird das neue Album „Revolution Come… Revolution Go“ von Gov´t Mule als CD, 2CD-Deluxe-Edition, als LP und digitaler Download erscheinen. „Revolution Come… Revolution Go“ ist das Gov´t Mule-Debut auf dem Label Fantasy Records im Vertrieb von Universal Music. In der Standard-Version bietet das Album zwölf neue Songs, darunter eine Kooperation mit dem Blues Gitarristen Jimmie Vaughan. Die Deluxe Edition präsentiert neben den zwölf Songs auf CD 1 zusätzlich auf einer zweiten Disc sechs weitere Titel.

Die Band Gov´t Mule wurde 1994 als Seitenprojekt der Allman Brothers von Gitarrist Warren Hayes und Bassist Allen Woody gegründet. Ein Jahr später erschien das nach dem Bandnamen betitelte Debut-Album der Southern Rock Jam-Formation. „Revolution Come… Revolution Go“ ist ihr inzwischen zehntes Studioalbum, hinzu kommen noch zahlreiche EPs und Livealben. Neben ihren ausgezeichneten CD-Veröffentlichungen zählt die Band auch zu den herausragenden Live-Bands der Jam Rock-Szene. Kurz vor der Veröffentlichung des neuen Albums werden Gov´t Mule auch für einige Termine nach Europa kommen und unter anderem zwei Konzerte in Deutschland spielen (12.06. Dortmund und 13.06. Karlsruhe).

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

