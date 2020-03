Nine Inch Nails: zeigen sich großzügig

Das Coronavirus geht nach wie vor um und die Musiker und Bands lassen sich eine ganze Menge einfallen, um ihren Anhängern die Quarantäne-Zeit zu Hause so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Einige spielen seit einigen Tagen Onlinekonzerte und streamen diese zu ihren Fans direkt ins Wohnzimmer, andere hauen mal schnell ein paar neue Songs raus, um den Fans die Dürrezeit zu versüßen. Trent Reznor und seine Nine Inch Nails reihen sich da nun ein und bieten ihren Fans etwas ganz Besonderes. Nachdem sie kürzlich schon durchschimmern ließen, dass ein neues Album in der Mache ist, platzte nun die Bombe. Die Industrial Rocker aus Cleveland, Ohio veröffentlichen nicht nur ein neues Album, sondern gleich zwei neue Alben, Ghost V: Together und Ghost VI: Locusts. Doch damit nicht genug, denn Trent Reznor stellt die Alben ab sofort auf der Website der Band (https://www.nin.com) kostenlos zum Download bereit. Es handelt sich um zwei Instrumental-Alben, die Reznor mit seinem Kollegen Atticus Ross geschrieben hat.

Ghosts V: Together

Letting Go While Holding On

Together

Out In The Open

With Faith

Apart

Your Tough

Hope We Can Again

Still Right here

Ghosts VI: Locusts

The Cursed Clock

Around Every Corner

The Worriment Waltz

Run Like Hell

When It Happens (Don’t Mind Me)

Another Crashed Song

Temp Fix

Trust Fades

A Really Bad Night

Your New Normal

Just Breathe

Right Behind You

Turn This Off Please

So Tired

Almost Dawn

Hier das Statement von Trent Reznor & Atticus Ross:

FRIENDS-

WEIRD TIMES INDEED…

AS THE NEWS SEEMS TO TURN EVER MORE GRIM BY THE HOUR, WE’VE FOUND OURSELVES VACILLATING WILDLY BETWEEN FEELING LIKE THERE MAY BE HOPE AT TIMES TO UTTER DESPAIR – OFTEN CHANGING MINUTE TO MINUTE. ALTHOUGH EACH OF US DEFINE OURSELVES AS ANTISOCIAL-TYPES WHO PREFER BEING ON OUR OWN, THIS SITUATION HAS REALLY MADE US APPRECIATE THE POWER AND NEED FOR CONNECTION.

MUSIC – WHETHER LISTENING TO IT, THINKING ABOUT IT OR CREATING IT – HAS ALWAYS BEEN THE THING THAT HELPED US GET THROUGH ANYTHING – GOOD OR BAD. WITH THAT IN MIND, WE DECIDED TO BURN THE MIDNIGHT OIL AND COMPLETE THESE NEW GHOSTS RECORDS AS A MEANS OF STAYING SOMEWHAT SANE.

GHOSTS V: TOGETHER IS FOR WHEN THINGS SEEM LIKE IT MIGHT ALL BE OKAY, AND GHOSTS VI: LOCUSTS… WELL, YOU’LL FIGURE IT OUT.

IT MADE US FEEL BETTER TO MAKE THESE AND IT FEELS GOOD TO SHARE THEM. MUSIC HAS ALWAYS HAD A WAY OF MAKING US FEEL A LITTLE LESS ALONE IN THE WORLD… AND HOPEFULLY IT DOES FOR YOU, TOO. REMEMBER, EVERYONE IS IN THIS THING TOGETHER AND THIS TOO SHALL PASS.

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU AGAIN SOON.

BE SMART AND SAFE AND TAKE CARE OF EACH OTHER.

WITH LOVE,

TRENT & ATTICUS

HERE’S WHERE YOU CAN LISTEN RIGHT NOW:

FREE DOWNLOAD FROM US

YOUTUBE

ALBUMS WILL BE AVAILABLE ON ALL STREAMING SERVICES TONIGHT