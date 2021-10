Noisolution Party Reloaded: findet im April 2022 an zwei Abenden statt

Haltet euch den 8. und 9. April 2022 frei, Noisolution holen ihre Noisolution – Party nach. Doch lest selbst:

„Noisolution – Party – 27 Jahre = 9819 Tage

Seit 9819 Tagen machen wir das nun. Für manche nur ein Stempel, der CD und LP Cover schmückt, für uns Job und ein wichtiger Teil des Lebens.

Nachdem wir im März 2020 unsere 25 Jahre Jubiläumsparty aus bekannten Gründen absagen mussten, hatten wir einen zweiten Versuch gestartet. Wieder in der Zukunft Am Ostkreuz und wieder mussten wir absagen, da dem Club der Mietvertrag gekündigt wurde. Aber wer 27 Jahre und somit fast 10.000 Tage im Haifischbecken Musikbranche schwimmen gelernt hat, braucht keine Schwimmflügel mehr.

8. und 9. April 2022 im Roadrunner`s Paradise / Berlin

Zwei Abende der Extraklasse im passenden Ambiente des Roadrunner´s Paradise Clubs (Berlin Mitte, Saarbrückerstr. 24 – II. HH). Ein Hammer Line-Up, abwechslungsreich und mit tollen Bands, Newcomern, Legenden, tollen Menschen und Freunden.

Hier gibt´s Tickets!

Die Ein- oder Zweitagestickets kommen wieder mit Poster, Hardticket und diesmal legen wir sogar noch ein Goodie drauf. Lasst euch überraschen. Support Independent Music!

8. April

Rotor – Die Band musste ihre jährlichen Berlin-Shows absagen und spielen seit langer Zeit mal wieder in ihrer Heimatstadt. https://www.youtube.com/watch?v=Z_V4YsiTvJg

24/7 Diva Heaven – Die drei Damen sind so etwas wie Geheimtipp und Aufsteiger des letzten Jahres. Punkrock, Grunge, Noise… https://www.youtube.com/watch?v=sK3XOQogOjQ

Isoscope – Ein neuer Name, aber wichtiger Teil der Noisolution Philosophie ist es, Newcomern eine Plattform zu geben. Das Debütalbum erscheint im Frühling! Watch out! https://www.youtube.com/watch?v=QOjSq9KKVdw

9. April:

Mother Tongue – no more words to say… für uns weiterhin eine der besten Livebands ihres Genres und wir sind froh und stolz, die Band wieder dabei zu haben. https://www.youtube.com/watch?v=jWGkph94XyU

Daily Thompson – Uns gehen die Liebesbekundungen aus, aber die Drei haben uns Corona vergessen lassen. Psych-, Stoner-, Alternative-Rock, laut und fett. https://www.youtube.com/watch?v=ssyQAfPFDr0

The Pighounds – Ein Duo, aber laut und wild wie die Südtribüne in Dortmund. Mit großartigem Songwriting eingepackt in krachigen 90er Alternativerock. https://www.youtube.com/watch?v=MA-DsgBDwVo„

https://www.noisolution.de/