Northlane: veröffentlichen neue Single und Video „Clockwork“

Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single Clockwork und dem dazugehörigen Video läuten Northlane eine neue Ära ein. Clockwork erscheint über Believe und ist der offizielle Song der Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Oceanic Nationals Esports League, die am 21. März startet.

Clockwork ist ein wilder und pulsierender Fiebertraum, mit dem Northlane auf der Basis ihres preisgekrönten Albums Alien aufbauen, während sie gleichzeitig in gewohnter Manier sämtliche Grenzen und Erwartungen durchbrechen. Clockwork stammt von Frontmann Marcus Bridge und liefert einen Einblick in den Verstand eines Musikers, der nach einem verheerenden Jahr und dessen psychischen Folgen dazu gezwungen wird, kreativ zu sein. Mit einer drohenden Deadline und völlig inspirationslos ist Clockwork der Soundtrack seiner unbeugsamen Angst vor Ungewissheit.

Bridge erklärt: “Clockwork spiegelt den Druck und die Ängste wider, die ich hatte, als wir nach einem sehr uninspirierten Jahr wieder anfingen, Musik zu schreiben. Ich will mich immer pushen, was meine Kreativität angeht, aber mit einem Leben ‘on hold’ und keinem Ende in Sicht fühlte ich mich leer und einsam, während mir die Zeit davonlief und die Deadline immer näher rückte.”

Jeder Musiker nahm seinen Teil von Clockwork für sich alleine auf, dann wurden die Parts von Adam ‘Nolly’ Getgood und Ermin Hamidovic gemischt und gemastered – dasselbe Team, das auch für Alien verantwortlich war. Clockwork ist außerdem der erste Song der Band als Quartett, nachdem Bassist Brendon Padjasek die Band verlassen hat, um sich um seine Familie zu kümmern.

Clockwork ist der offizielle Titelsong für die Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Oceanic Nationals Esports League. In der florierenden professionellen Esports-Szene und einer Community mit über 70 Millionen registrierten Nutzern ist Rainbow Six Siege eines der am schnellsten wachsenden Team-Combat-Spiele auf dem Markt. Die Saison 2021 startet am 21. März und die erste Runde wird auf dem Rainbow6Bravo Channel auf Twitch übertragen.

„Wir freuen uns wirklich sehr, mit Northlane für die Oceanic Nationals, der obersten Esports-Liga unserer Region, zusammenzuarbeiten,“ sagt Edward Fong, Managing Director von Ubisoft Asia Pacific. „Während die Esports-Szene in Australien weiter wächst, ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, Synergien mit anderen Industrien und Künstlern zu bilden und unseren Spielern unterschiedliche Wege zu bieten, um eine Verbindung zu ihren Lieblingsspielen aufzubauen. Wir sind begeistert, den neuen Northlane Song Clockwork als Titelsong für die Oceanic Nationals zu haben.“

Während in Australien langsam wieder Festivals stattfinden, freuen sich Northlane sehr, das diesjährige Full Tilt Festival zu headlinen, wo sie Clockwork zum ersten Mal live performen werden. Bis dahin arbeitet die Band hart an ihrem sechsten Album. Obwohl es anfangs eine große Herausforderung war, ein Album während einer Pandemie zu schreiben, haben sich Northlane angepasst und bereits einige Demos am Start, die nur darauf warten, aufgenommen zu werden.