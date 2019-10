Northtale: enthüllen Musikvideo zu ‚Everyone’s A Star‘

Die schwedisch-amerikanische Power Metal-Supergroup Northtale hat vergangenen Monat im Rahmen des Evoken Fest zwei Auftritte in Japan absolviert. Doch die Band hat sich zwischen diesen nicht auf die faule Haut gelegt, sondern stattdessen ihr allererstes Musikvideo in der Weltmetropole Tokio gedreht. Seht euch den Clip zu Everyone’s A Star, der in Kooperation mit Jason McNamara entstanden ist, hier auf YouTube an:

Zudem sind Northtale kürzlich für die nächstjährige Auflage des ProgPower USA bestätigt worden. Bei dem renommierten Festival, das vom 9. bis 12. September 2020 in Atlanta, GA stattfinden wird, werden sie sich u.a. mit ihren Labelkollegen Beast In Black, The Night Flight Orchestra und Turilli/Lione Rhapsody die Bühne teilen.

Northtale kommentieren: „Wir sind überglücklich und fühlen uns sehr geehrt, bekanntgeben zu können, dass wir 2020 beim ProgPower USA auftreten werden. Ein großes Dankeschön an Milton, Glenn und Nathan für die Einladung! Wir können es kaum erwarten, dort all unsere Freunde zu treffen und neue Bekanntschaften zu machen! Zur Feier des Tages präsentieren wir deshalb das erste Musikvideo unserer noch jungen Bandgeschichte: Everyone’s A Star. Dieses haben wir vor Kurzem in Japan gefilmt, als wir für zwei Auftritte beim Evoken Fest 2019 in Tokio waren. Als Drehlocations dienten das Studio unseres japanischen Labels King Records, der ESP-Gitarrenladen BIG BOSS und wortwörtlich die Straßen Tokios! Unser spezieller Dank gilt Ryo von King Records, Makoto Suzuki von ESP sowie Regisseur und Produzent Jason McNamara für seine klasse Arbeit!“

Schaut euch hier Northtales allererste Liveshow an:

Welcome To Paradise – Tracklist:

01. Welcome To Paradise

02. Higher

03. Follow Me

04. The Rhythm Of Life

05. Time To Rise

06. Way Of The Light (Bonustrack – nur auf CD!)

07. Shape Your Reality

08. Everyone’s A Star

09. Sirens‘ Fall

10. Bring Down The Mountain

11. Playing With Fire

12. If Angels Are Real

13. Even When

Northtale – hinter diesem klangvollen Namen verbirgt sich nichts Geringeres als eine schwedisch-amerikanische Power Metal-Supergroup, die Ende 2017 von Gitarrist Bill Hudson (Trans-Siberian Orchestra, I Am Morbid, ex-U.D.O./Dirkschneider), Sänger Christian Eriksson (ex-Twilight Force) und Schlagzeuger Patrick Johansson (u.a. ex-Yngwie Malmsteen, ex-W.A.S.P.) ins Leben gerufen wurde. Das Line-Up wurde schon kurz darauf von Bassist Mikael Planefeldt sowie Keyboarder Jimmy Pitts komplettiert.

Das 13 Songs beinhaltende Debütalbum Welcome To Paradise bietet vor allem eines: Highspeed-Hymnen, veredelt von Erikssons prächtigem Gesang. Nicht nur Fans von Größen wie Helloween, Sonata Arctica, Gamma Ray oder Stratovarius werden ihre helle Freude an Northtales Schaffen haben, auch anderweitig orientierte Fans wird die Truppe mit diesem Werk für das Power Metal-Genre gewinnen. Die Platte wurde von Northtale in Eigenregie produziert, während Jonas Kjellgren (Blacklounge Studios, Schweden) für Mix und Mastering verantworlich gewesen ist. Das Artwork stammt vom bekannten Rock/Metal-Künstler Felipe Machado (Blind Guardian, Iron Savior, Brainstorm, Kambrium etc.).

Northtale live:

10.09.2020 USA Atlanta, GA – ProgPower USA *NEU*

Northtale sind:

Christian Eriksson – Gesang

Bill Hudson – Gitarre

Mikael Planefeldt – Bass

Jimmy Pitts – Keyboard

Patrick Johansson – Schlagzeug

