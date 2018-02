Hi Freunde,

das With Full Force präsentiert Euch heute eine weitere besondere Band, die es bisher noch nicht auf unser Festival geschafft hat. In ihrer Heimat, den USA, haben sie schon eine Menge Fans und spätestens nach ihrem exklusiven deutschen Festivalgig 2018 auf Eurer Jubiläumsparty wird man auch hierzulande desöfteren über Nothing More aus Texas und ihren einzigartigen Alternative-Metal sprechen.

Save your ticket, stay tuned and tell your friends!

Euer WFF Team

Weitere Infos findet ihr hier: www.withfullforce.de