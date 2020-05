Nothtale: enthüllen Gitarren-Playthrough zu ‚Shape Your Reality‘

Die schwedisch-amerikanische Power Metal-Supergroup Northtale hat letztes Jahr ihr erfolgreiches Debüt-Album Welcome To Paradise über Nuclear Blast veröffentlicht. Nun enthüllt die Band ein neues Playthrough Video zu dem Song Shape Your Reality, das ihr euch hier ansehen könnt:

Gitarrist Bill Hudson kommentiert: “Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, wo immer ihr seid. Es ist schon fast surreal, zu wissen, dass das alles gerade wirklich passiert, aber immerhin gibt es mir die Gelegenheit, intensiv an den Songs für unser neues Album zu arbeiten! Etwa die Hälfte davon ist fertiggeschrieben und bald ist schon Zeit für die Vorproduktion.

Aber währenddessen gehen wir nochmal zum ersten Album zurück und präsentieren euch ein Gitarren Playthrough für den Song, der für diese Band der Startschuss war, Shape Your Reality! Da ihr ja sowieso zuhause seid, schaut es euch mal an und teilt es mit euren Freunden!”

Welcome To Paradise – Tracklist:

01. Welcome To Paradise

02. Higher

03. Follow Me

04. The Rhythm Of Life

05. Time To Rise

06. Way Of The Light (Bonustrack – nur auf CD!)

07. Shape Your Reality

08. Everyone’s A Star

09. Sirens‘ Fall

10. Bring Down The Mountain

11. Playing With Fire

12. If Angels Are Real

13. Even When

Northtale – hinter diesem klangvollen Namen verbirgt sich nichts Geringeres als eine schwedisch-amerikanische Power Metal-Supergroup, die Ende 2017 von Gitarrist Bill Hudson (Trans-Siberian Orchestra, I Am Morbid, ex-U.D.O./Dirkschneider), Sänger Christian Eriksson (ex-Twilight Force) und Schlagzeuger Patrick Johansson (u.a. ex-Yngwie Malmsteen, ex-W.A.S.P.) ins Leben gerufen wurde. Das Line-up wurde schon kurz darauf von Bassist Mikael Planefeldt sowie Keyboarder Jimmy Pitts komplettiert.

Das 13 Songs beinhaltende Debütalbum Welcome To Paradise bietet vor allem eines: Highspeed-Hymnen, veredelt von Erikssons prächtigem Gesang. Nicht nur Fans von Größen wie Helloween, SonataArctica, GammaRay oder Stratovarius werden ihre helle Freude an Northtales Schaffen haben, auch anderweitig orientierte Fans wird die Truppe mit diesem Werk für das Power Metal-Genre gewinnen. Die Platte wurde von Northtale in Eigenregie produziert, während Jonas Kjellgren (Blacklounge Studios, Schweden) für Mix und Mastering verantworlich gewesen ist. Das Artwork stammt vom bekannten Rock/Metal-Künstler Felipe Machado (Blind Guardian, Iron Savior, Brainstorm, Kambrium etc.).

—

Northtale sind:

Christian Eriksson | Gesang

Bill Hudson | Gitarre

Mikael Planefeldt | Bass

Jimmy Pitts | Keyboard

Patrick Johansson | Schlagzeug