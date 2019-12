Oceans: enthüllen Musikvideo zu neuer Single ‚Dark‘

Die österreichisch-deutschen Post Death Metaller Oceans werden ihr Debütalbum The Sun And The Cold am 10. Januar 2020 via Nuclear Blast entfesseln – pünktlich zu ihren Deutschland-/Schweiz-Shows mit ihren Labelkollegen Equilibrium und Nailed To Obscurity sowie Lord Of The Lost (alle Termine findet Ihr unten!). Nachdem sie ihren Fans in den vergangenen Tagen bereits einige Ausschnitte aus Dark, der zweiten Singleauskopplung, vorgelegt hat, präsentiert die Band heute den kompletten Track in Form eines Musikvideos, das von einem langjährigen Freund, Niklas Karrenbauer (www.motiviert.org), produziert worden ist. Den Clip, in dem Arroganz-Sänger/Bassist K eine Gastrolle innehat, gibt es hier zu sehen:

Sänger/Gitarrist Timo Rotten kommentiert: „Wir wollten einen Song schreiben, der einen wie eine Planierraupe überrollt, während man selbst an deren Steuer sitzt. Falls Ihr auf extreme Musik steht, wird euch Dark keinesfalls unberührt lassen. Eine absolut wilde Nummer.“

Bestellt The Sun And The Cold jetzt vor: https://nblast.de/OceansTheSunAndTheCold

Bestellt das Album digital vor, um Dark und We Are The Storm sofort zu erhalten, oder sichert es euch schon jetzt bei Spotify, Apple Music oder Deezer: https://nblast.de/OCEANSpreSave

Hört euch Dark und weitere neue Tracks auch in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu The Sun And The Cold:

We Are The Storm Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=IJ7tJUU618U

Albumtrailer #1 – Dark Room: https://www.youtube.com/watch?v=ndmzzRcx3dQ

Das von Timo Rotten in Eigenregie produzierte The Sun And The Cold wurde in den Timo Rotten Studios in Wien, Österreich und in den Lightmountain Studios in Berlin aufgenommen. Mit Mix und Mastering der Platte wurde André Hofmann (Hofmann Studios) betraut. Auch das Albumartwork hat die Band selbst gestaltet, was einmal mehr ihre leidenschaftliche DIY-Einstellung unterstreicht.

The Sun And The Cold – Tracklist:

01. The Sun And The Cold

02. We Are The Storm

03. Dark

04. Paralyzed

05. Take The Crown

06. Shadows

07. Legions Arise

08. Polaris

09. Truth Served Force Fed

10. Water Rising

11. Hope

Bonustracks (nur im DDIGI!)

12. We Are The Storm (Radioedit)

13. Polaris (Born Free-Remix)

14. Polaris (Don’t Breathe-Remix)

Bonus-CD (Into The Void– und Cover Me In Darkness-EPs; nur im DDIGI!)

01. Into The Void

02. Icarus

03. Scars

04. The Sound Of Your Voice

05. The Last Day On Earth (Marilyn Manson-Cover)

06. Scars To Your Beautiful [Feat. Anna Murphy] (Alessia Cara-Cover)

07. My Own Summer (Shove It) (Deftones-Cover)

08. Creep (Radiohead-Cover)

09. Would (Alice In Chains-Cover)

Streamt die Into The Void-EP hier: https://oceansofficial.com/into-the-void/

Streamt die Cover Me In Darkness-EP hier: http://nblast.de/Oceans-CoverInDarkness

Mehr zu The Sun And The Cold:

Into The Void Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=zQXCmjf4wGs

Icarus Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=29et9v_JJ1s

Scars Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=92hiOdzSqNw

The Sound Of Your Voice Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=CfXBHrLXRq0

Scars To Your Beautiful [feat. Anna Murphy] Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=K0JVe8f-n18

Oceans live:

Renegades Tour – Europa 2020

w/ Equilibrium, Lord Of The Lost, Nailed To Obscurity

17.01. D Leipzig – Hellraiser

18.01. D Berlin – Festsaal Kreuzberg

19.01. D Wiesbaden – Schlachthof

26.01. D Lindau – Club Vaudeville

31.01. D München – Backstage (Werk)

01.02. CH Pratteln – Z7

07.02. D Köln – Essigfabrik

08.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

09.02. D Hannover – Capitol

11.02. D Saarbrücken – Garage

12.02. D Nürnberg – Hirsch

18.04. D Lichtenfels – Ragnarök Festival

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.oceansofficial.com

www.facebook.de/oceansofficialde

www.twitter.com/ocnsofficial

www.youtube.de/oceansofficial

www.nuclearblast.de/oceans