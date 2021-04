Oceans: kündigen Charity Livestream, einschließlich einer Akustik Performance der neuen EP an

Die Post Metaller Oceans kündigen heute einen besonderen Charity Livestream an, der – ganz im Sinne der am 30. April erscheinenden EP We Are Nøt Okay – das Thema Mental Health in den Vordergrund stellt. Dabei erhält die Band Unterstützung von Alex Prinz aka Der Dunkle Parabelritter als Host und den Gästen Andy Dörner (Caliban), Lena Scissorhands (Infected Rain) und Christoph Wieczorek (Annisokay), die auch als Gastmusiker auf der neuen EP mitgewirkt haben.

Der Stream wird am 2. Mai um 16:00 Uhr CEST auf dem Twitch Channel Der Dunkle Parabelritter starten und bietet Fans die Möglichkeit, über einen Chat direkt mit der Band in Kontakt zu treten und dabei wichtige Fragen in Sachen Mental Health loszuwerden, oder mit Spenden einen Beitrag leisten. Alle Spenden gehen an den deutschen Verein The Ocean In Your Mind, der sich für Menschen mit psychischen Krankheiten einsetzt und während des Stream ebenfalls vertreten ist.

Oceans werden zu dieser Gelegenheit auch exklusive Akustik-Versionen der Songs von We Are Nøt Okay spielen und mehr Details zu den Hintergründen der EP enthüllen.

Also unbedingt reinschauen unter https://www.twitch.tv/derdunkleparabelritter

Seht Oceans im Januar 2022 live auf ihrer Never Lose Hope Tour Vol.1.

Contra Promotion präsentiert:

13.01.2022 DE Berlin – Cassiopeia

14.01.2022 DE Hamburg – Headcrash

15.01.2022 DE Cologne – Helios37

20.01.2022 DE Munich – Backstage

21.01.2022 DE Leipzig – Neues Schauspiel

22.01.2022 AT Vienna – Chelsea

Tickets für Deutschland: https://www.eventim.de/artist/oceans/

Tickets für Österreich: https://www.oeticket.com/event/13672800/?affiliate=EOE

Für ihren neuen Release schlagen Oceans ernste Töne an und tun sich mit dem deutschen Verein The Ocean In Your Mind zusammen, der sich für Menschen mit psychischen Krankheiten einsetzt. Unter dem Banner von „Music For The Depressed“ ruft die Band ihre Fans zu aktiver Mithilfe auf, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Mental Health zu lenken und damit Betroffenen die Unterstützung bringen zu können, die sie verdienen.

Die digitale EP We Are Nøt Okay wird am 30. April erscheinen und setzt sich thematisch mit zahlreichen Aspekten psychischer Krankheiten auseinander. Jeder Song ist in Zusammenarbeit mit einem anderen Gast-Musiker entstanden, die das neue Meisterwerk von Oceans auf ihre eigene ganz Weise mitgestalten.

Exklusive physische Produkt-Bundles der EP, inkl. eines Ltd. CD Digipaks + Shirt (auf 200 Stück limitiert!), gibt es hier: https://oceansofficial.com/store/cds-lps/

ICYMI:

We Are Nøt Okay feat. Andy Dörner (Caliban): https://youtu.be/g6A4yCf2Q1A

Voices feat. Lena Scissorhands (Infected Rain): https://youtu.be/q22QO-XWEpw

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Schlagzeug

Weitere Infos:

