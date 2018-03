Sie tun es schon wieder: die Show muss weitergehen!Neues Jahr, neues Glück. Obwohl: manches ändert sich nie. Und das ist auch gut so. Die drei Eiligen vom Kiez sind wieder da! St. Pauli strikes again und schenkt ein weiteres Mal amtlich ein. Nach ihrer erfolgreichen Herbst-/Winter-Tour haben Rohde, Blesse & Laut noch immer derbe Bock. Da geht doch noch einer! Oder zwei!

Das aktuelle Album „Zwei Fäuste für ein Rock’n’Roll“ steht beim Plattendealer deines Vertrauens. Und Du hoffentlich bald vor der Bühne. Die Band, die lauter rockt als Chuck Norris schweigt, spielt bald in Deiner Nähe. Nicht verpassen!

20.04.2018 (DE) Celle, CD-Kaserne

21.04.2018 (DE) Dorsten, Treffpunkt Altstadt

27.04.2018 (DE) Mannheim, 7erClub

28.04.2018 (DE) Schweinfurt Stattbahnhof

29.04.2018 (DE) Ingolstadt, Eventhalle Westparl

11.05.2018 (DE) Oldenburg, Cadillac Zentrum

12.05.2018 (DE) Siegburg, Kubana Live Club

18.05.2018 (DE) Memmingen, Kaminwerk

19.05.2018 (DE) Rechenbach an der Fils, Die Halle

Kommentare

