Die heißen Post-Hardcore Newcomer OUR MIRAGE aus Marl haben heute das brandneue Musikvideo zu ihrer neuen Single ‚Lost‘ rausgehauen. Der Song stammt von ihrem Debütalbum, »Lifeline«, das am 24. August via Arising Empire veröffentlicht wird.

Schaut euch ‚Lost‘ jetzt hier an:

Holt euch den neuen Song hier: https://0urMirage.lnk.to/Lost

Bestellt euch »Lifeline« hier vor: https://0urMirage.lnk.to/Lifeline

Die Band hat vor einigen Wochen einen Vertrag mit Arising Empire unterzeichnet und gleichzeitig ihre erste Single zu ‚The Unknown‘ veröffentlicht.

Schaut euch ‚The Unkown‘ hier an:

Holt euch den Song hier: https://0urMirage.lnk.to/TheUnknown

Im März 2017 gründete sich die Band mit dem Release der ersten Single ‘Nightfall‘, die schon nach 2 Wochen über 200.000 Aufrufe hatte. Nach einem Jahr Bandgeschichte hat die Band 4 Singles herausgebracht, insgesamt fast 3 Millionen Aufrufe ihrer Videos, viele Konzerte in Deutschland gespielt und war im November 2017 auf einer kleinen Europatour. Nun steht der Release des Debüt-Albums »Lifeline«, in Zusammenarbeit mit Arising Empire, und eine weitere Tour an. Die 11 Tracks auf dem Album sind allesamt von Frontsänger Timo Bonner bei Mega Blaster Recordings geschrieben, recorded, gemixt und gemastert worden. Alle Songs spiegeln die Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Leben des Sängers wieder und das Album ist somit ein sehr persönliches Werk, womit sich viele Menschen identifizieren können. OUR MIRAGE wollen den Menschen mit ihrer Musik die Kraft geben, den täglichen Kampf im Leben besser zu überstehen und ihnen zeigen, dass es doch noch Licht am Ende des Tunnels gibt.

»Lifeline« Tracklist:

1 – Lost

2 – Believe

3 – Revivor

4 – Lifeline

5 – Nightfall

6 – My Distress

7 – Honesty

8 – Fading

9 – December

10 – Heartbeat

11 – The Unknown

OUR MIRAGE sind:

Timo Bonner – Vocals

Steffen Hirz – Guitar

Manuel Möbs – Bass & Backing Vocals

Daniel Maus – Drums

