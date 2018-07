Metal Allegiance: veröffentlichen zweite Single „Voodoo Of The Godsend“

METAL ALLEGIANCE begann als eine Feier des Heavy Metals, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hoch verehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Liste von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag über das Genre lesen lässt. Das zweite Studioalbum mit dem Titel »Volume II – Power Drunk Majesty« wird am 07. September via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht werden. Ein adrenalingeladenes, thrashiges, grooviges, treibendes, vielfältiges neues Album, das seinem nicht weniger beeindruckenden Vorgänger in nichts nach steht.

Heute präsentiert die Band nun die zweite Single, „Voodoo Of The Godsend“ (featuring Max Cavalera). Das offizielle Video gibt es hier zu sehen:

Mark Menghi kommentiert:

„Voodoo entpuppte sich als ein Tribal-Metal-Kracher im Stile einer anderen einflussreichen Tribal-Metal-Band, die wir alle kennen und lieben… Wir leben in einer Welt, in der es viel zu viel Bullshit und Hass gibt … und wie unser Schlagzeuger sagen würde; Es ist schön, einen Schritt in Richtung Weltfrieden zu machen. „

Alex Skolnick fügt hinzu:

„Eine der markantesten Tracks auf unserem neuen Album (und im gesamten MA-Katalog). „Voodoo“ erschafft ein hypnotisches Gefühl mit einheimischen Percussions und erinnert an ein Ritual im Regenwald. Wir sind dankbar, dass wir die ultimative Stimme für diesen Track haben, welche niemals mit anderen verwechselt werden kann: Max Cavalera. „

Bestellt »Volume II – Power Drunk Majesty« jetzt digital vor und erhaltet damit auch ‚Voodoo Of The Godsend‘ und ‚Mother Of Sin‘ als Sofort-Download oder streamt die Songs: http://nblast.de/MAMotherOfSin

Hier könnt ihr die Platte physisch vorbestellen: www.nuclearblast.com/metalallegiance2-pdm

Zudem präsentieren Alex Skolnick und Mark Menghi zusammen mit Gary Holt bei Duff’s Brooklyn am 28. Juli 2018 das „Lager Of Sin“ Bier. Benannt nach der ersten Single „Mother Of Sin„, wurde ein ganz besonderes Premium-Doppel-IPL (Indian Pale Lager) in Zusammenarbeit mit Barrage Brewing Company hergestellt. Das Bier wird morgen mit einer großen „Launch Party“ veröffentlicht.

Das Video zur erste Single „Mother Of Sin“ (featuring Bobby „BLITZ“ Ellsworth (OVERKILL)) gibt es hier zu sehen:

»Volume II – Power Drunk Majesty« wurde von Mark Menghi und Alex Skolnick produziert. Um Mix & Mastering kümmerte sich Mark Lewis (MRL Studios). Das Cover-Artwork wurde von Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD, SOULFLY, HATEBREED) und Rafael Tavares entworfen.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Accuser (feat. Trevor Strnad)

2. Bound by Silence (feat. John Bush)

3. Mother of Sin (feat. Bobby Blitz)

4. Terminal Illusion (feat. Mark Tornillo)

5. King with a Paper Crown (feat. Johan Hegg)

6. Voodoo of the Godsend (feat. Max Cavalera)

7. Liars & Thieves (feat. Troy Sanders)

8. Impulse Control (feat. Mark Osegueda)

9. Power Drunk Majesty (Part I) (feat. Mark Osegueda)

10. Power Drunk Majesty (Part II) (feat. Floor Jansen)

Kommentare

