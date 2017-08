“Kein Zufallsprodukt dieses spannende Erstlingswerk!“

Artist: Pantaleon

Herkunft: Köln, Deutschland

Album: Virus

Spiellänge: 54:06 Minuten

Genre: Progressive Metal, Rock

Release: 16.06.2017

Label: SAOL, H’art

Bandmitglieder:

Gesang – Patrick Sühl

Gitarre – Xaver Schiffels

Bassgitarre – Sebastian Heuckmann

Schlagzeug – Kevin Kott

Tracklist:

Virus Wake Up Condemned Slaves To Ourselves March Of The Titans The Only One Winter´s Sun Recovery

Die Kölner Pantaleon haben ihr Debütalbum Virus vor ca. zehn Wochen veröffentlicht. Das ist erst einmal nur was Besonderes für die noch frische Gruppe, könnte aber auch für alle Fans des gepflegten Progressive Metal eine positive Nachricht sein. Die Männer aus NRW verbinden Rock Elemente und Power Metal Riffs zu einem druckvollen progressiven Schlachtwerk. Mit den ersten acht Hymnen legen sie ihre Kunst für alle Interessierten frei.

Der Titeltrack darf die Platte eröffnen und hinterlässt eine sehr deutliche Duftnote. Sänger Patrick Sühl kommt gut an. Die Effekte wurden stimmig aufgezogen und die melodischen Bänder wurden nicht zu sehr überdehnt.Am Klischee-Power-Metal gerade vorbei geschrammt, setzen Pantaleon nur zu oft auf Gitarrist Xaver Schiffels, den Mann für die speziellen Momente. Dass der Opener nicht weniger als zehn Minuten auf dem Kerbholz hat, ist quasi ein Wunder. Ich habe selten gesehen, dass ein Debütalbum mit einem derart langen Werk die Karriere eröffnet, zudem verfliegt die Zeit wie im Nu. Sehr gut gestrickt mit vielen kleinen Eye Catchern versehen, kann man dem Quartett zu diesem mutigen Schritt nur gratulieren. Kleines und einziges Manko, welches ganz sicher Geschmacksache ist – die Lautstärke von Kevin Kott, der gerne in den Vordergrund geschoben mit der starken Gitarre ins Duell geht. Da hätte man auch etwas filigraner zu Werke gehen können. Auf der anderen Seite möchten Sebastian Heuckmann am Bass und seine Kollegen gleich zeigen, dass der Hörer nicht durch weichgespülte Kuschelpower Metal Hits geschoben wird, sondern dass die Kölner auch wissen, wo der berühmte Hammer hängt. Wake Up schließt gnadenlos an die ersten Minuten an und man bekommt spätestens bei Condemned vermittelt, dass die Jungs auch wissen, wie Thrash Metal geschrieben wird. Gesanglich bleibt alles beim Heavy Metal Klang, technisch rutschen die Deutschen gerne in Nevermore Regionen oder erinnern an härtere Icead Earth Nackenbrecher. Egal ob Slaves To Ourselves, The Ony One oder Recovery, alles macht Laune und hat Hand und Fuß. Die eingespielten Keyboardklänge werden unkonventionell eingestreut – nicht schlecht, aber manchmal ein wenig deplatziert. Dabei bleibt es, wenn man in negativere Regionen vordringen möchte. Das Konzept von Pantaleon macht die Newcomer zu einer feurigen Neuentdeckung, die man nicht von der Bettkante stoßen sollte.

Pantaleon - Virus Fazit: Wie selbstverständlich werden Komposition für Komposition wie eine Perle auf die Kette gezogen. Als ich Virus das erste Mal in der Hand hielt, kam der Gedanke - schlichtes Cover, 08/15 Titel und dann noch ein Genre, wo man schnell ausgelutschte Salven aufgewärmt bekommt. Da freue ich mich ganz persönlich, dass Pantaleon meine vor verurteilte Meinung mit Virus direkt weggeblasen haben. Noch ein fester Keyboarder, ein paar glatter polierte Refrains und das zweite Werk schlägt in ganz hohe Regionen ein.



Anspieltipps: Virus und March Of The Titans

