Panzer Storm Fest 2020: entfällt aufgrund Corona-Hysterie

Auch das Black Metal Festival Panzer Storm Fest 12, welches am 14. März 2020 in Plzeň, Bozkov, Tschechische Republik stattfinden sollte, ist aufgrund der allgemeinen Coronavirus-Hysterie von der tschechischen Regierung abgesagt worden.

Hier das Statement der Veranstalter:

Achtung!!

Omlouváme se všem kapelám a fanouškům,ale díky dnešnímu rozhodnutí vlády musíme zrušit sobotní Panzer Storm Fest.

Pro Sargeist budeme hledat nějaký náhradní termín buď na dalším Panzer Stormu nebo na nějakém dalším, námi pořádaných festivalů.

I přes celkem citelnou finanční ztrátu jsme odhodláni pokračovat dál.

Doufáme že i přes tuto nepříznivou zprávu nám zachováte přízeň a uvidíme se na dalším pokračování Panzer Storm Festu.

Salut!!

We would like to apologize to all bands and to all our fans, however, we are forced to cancel Panzer Storm Fest vol. 12 that was planned to take place this Saturday because of the decision made by the Czech government.

We will be searching for a new date for Sargeist, either on the next volume of Panzer Storm Fest or on one of the other festivals that we are organizing.

We are determined to continue organizing our festivals, even though we just suffered a quite substantial financial loss.

We hope that you will keep supporting us even after reading this unfavorable news and that we will see you on the next volume of Panzer Storm Fest.

Salut!!

Achtung!!

Wir entschuldigen uns bei allen Bands und Fans, aber dank der heutigen Regierungsentscheidung müssen wir Samstag das Panzer Stormfest absagen.

Für Sargeist suchen wir entweder beim nächsten Panzersturm einen Platz oder auf einem anderen von uns organisierten Festival.

Trotz eines ziemlich erheblichen finanziellen Verlustes sind wir entschlossen, weiterzumachen.

Wir hoffen, dass Sie uns trotz dieser ungünstigen Nachricht die Treue halten, so dass wir uns bei der nächsten Ausgabe des Panzer Sturmfestes sehen.