Papa Roach: veröffentlichen Lyric Video zu ihrer RIAA Gold-zertifizierten Single „Born For Greatness (CYMEK Remix)“

Papa Roach feierten gerade erst die Veröffentlichung ihrer zweiten Greatest Hits-Compilation Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years über Better Noise Music, da legt die Band auch schon mit einem kosmischen Video zum Remix des Albumtracks Born For Greatness (Cymek Remix) nach. Die ursprüngliche Version des Songs Born For Greatness wurde Anfang des Jahres mit einer RIAA Gold Zertifizierung ausgezeichnet.

Eine Instrumentalversion des Songs ist auch im Trailer für das bald erscheinende Videospiel Outriders: No Turning Back zu hören, den Trailer gibt es natürlich auch hier zu sehen.

Papa Roach ist eine der führenden Bands des 21. Jahrhunderts und bleibt diesem Anspruch auch treu. Erst kürzlich landeten sie ihre achte Nr. #1 Single mit The Ending (Remastered 2020), die aktuell auch immer noch in den Top 10 der US Mainstream Rock Radio Charts ist. Das Musikvideo zum Song konnte bereits über 2,1 Millionen Aufrufe generieren und beinhaltet exklusive Filmausschnitte aus dem kommenden Better Noise Film The Retaliators, in dem Leadsänger Jacoby Shaddix erstmals als Schauspieler zu sehen sein wird. Der Song ist auch Teil des kommenden Soundtrack zum Films.