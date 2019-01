Papa Roach – Who Do You Trust?

“Auf dem Weg zur neuen und aufregenden Musik!“

Artist: Papa Roach

Herkunft: Vacaville, USA

Album: Who Do You Trust?

Spiellänge: 38:31 Minuten

Genre: Rock, Alternative

Release: 18.01.2019

Label: Eleven Seven Music

Bandmitglieder:

Gesang – Jacoby Shaddix

Gitarre, Gesang – Jerry Horton

Bassgitarre, Gitarre, Gesang – Tobin Esperance

Schlagzeug, Gesang – Tony

Tracklist:

Papa Roach feiern Jubiläum – seit knapp 20 Jahren prägt die Band nun mit ihrer Musik das Alternative Rock Genre und hat jetzt mit Who Do You Trust? ihr zehntes Studioalbum am Start. Der Nachfolger von F.E.A.R. und Crooked Teeth, welches 2017 veröffentlicht wurde, kommt auf zwölf Nummern, die in 38 Minuten über die Bühne gebracht werden. Das gute Stück soll nun ihre Millionen Anhängerschaft begeistern, daher sind wir mal gespannt, was Frontmann und Gründer Jacoby Shaddix mit seinen Kollegen auf dem Silberling so zusammengebracht hat.

Alternative elektronisch verzehrte Riffs eröffnen mit The Ending. Gerappte Texte greifen in die typischen Vocals von Jacoby Shaddix, die ebenfalls am Rechner einen Facelift bekommen haben. Modern und zwischen den Genres am Wandern hat man das Gefühl, dass Papa Roach wieder rastloser geworden sind und auf der Suche nach einem neuen Ich alte Handschriften nicht über Bord werfen wollen. Trotzdem muss ein neuer Anstrich her, sonst werden die vier Amerikaner aus Vacaville unglücklich, die Who Do You Trust? zusammen mit Eleven Seven Music präpariert haben. Doch nur wo stehen Papa Roach 2019 wirklich? Rock im herkömmlichen Sinne wurde mehr als deutlich der Rücken gekehrt und ein alternativer Brei angedickt, der auf wuchtige Breaks setzt und neben Rap-Einlagen den Schulterschluss zu radiotauglichen Mainstream Atmosphären sucht. Refrains werden mitreißend aus der Anlage gedrückt. Die Zielgruppe trägt Basecap, fährt auf Veranstaltungen wie das Rock Am Ring und studiert soziale Arbeit. Auf den Punkt gebracht: Der Hipster kommt nur schwer an dieser Platte vorbei, während er genüsslich den Bart krault und das Holzfällerhemd in Blue Jeans steckt. Doch die guten alten Studentenpartys können sie auch mit Who Do You Trust? noch aufmischen, sodass Besucher aus allen musikalischen Himmelsrichtungen nicht flüchten oder an der Bar das Komasaufen beginnen.

Papa Roach bezeichnen diesen Wandel wie folgt und treffen, was die Struktur angeht, den berühmten Nagel auf den Kopf: „Unser Ziel für unser zehntes Album war es, uns selbst noch mehr in Genres vorzuwagen, die uns am meisten inspirieren. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir schon immer sein wollten, wir schaffen neue und aufregende Musik.“

Papa Roach - Who Do You Trust? Fazit: Aufregend definitiv und irgendwo in einem eigenen Kosmos. Wer die verschiedensten Elemente in der Form verkörpern kann und trotzdem authentisch bleibt, greift eine enorme Zielgruppe ab und kann nur erfolgreich sein. Kleiner Wermutstropfen für alle unsere Leser: die weitergefeilte Ausrichtung spielt euch alles andere als in die Karten und wer klassischen alternativen Rock sucht, bekommt bei Papa Roach einen Cocktail serviert, der einem die Füße vom Boden zieht. Fakt ist: Jacoby Shaddix macht einen sehr guten Job auf dem zehnten Langeisen und wer damit nicht mehr klarkommt, muss die Disk nicht in die Anlage jagen. Reinhören sollten alle Fans unbedingt, ruhig auch die der ersten Stunde.



