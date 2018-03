Gestern veröffentlichten die Kultmetaller PARADISE LOST die remastered Version ihres legendären siebten Studioalbums »Host«, das ursprünglich 1999 erschien und die Band in eine ungewohnte Ecke des melancholischen Electropops trieb. Noch nie zuvor hatte es die Songs auf Vinyl gegeben, doch ab heute sind sie in remasterter Version als LP, Digipak oder in digitaler Form hier erhältlich:

Physisch: http://nblast.de/ParadiseLostHostNB

Digital: https://smarturl.it/HostRemastered

Zudem plaudern Sänger Nick Holmes und Gitarrist Greg Mackintosh noch ein weiteres Mal über die Zeit in den späten Neunzigern und erinnern sich an spektakuläre Pressetrips sowie anstrengende und doch seltsam luxuriöse Aufnahmesessions:

Auch das Nachfolgeralbum »Believe in Nothing« wird im Laufe des Jahres neu aufgelegt werden, das Veröffentlichungsdatum wird bald bekanntgegeben.

Solltet Ihr die vorherigen Clips verpasst haben, holt es hier nach:

‚So Much Is Lost‘ Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=WeeID9ag-zY

Trailer 1 – über die Albumaufnahmen: https://youtu.be/w-52ADmhQM4

Trailer 2 – über die Musikvideos: https://www.youtube.com/watch?v=X_4PzbxRkuQ

Bestellt die verschiedenen Formate des im September erschienenen Doom-Metal-Krachers »Medusa«, der von verschiedenen Magazinen wie Decibel oder Rock Hard Italien als „Beste Scheibe des Jahres 2017“ gefeiert wurde:

http://nblast.de/ParadiseLostMedusaNB

Dieses Jahr kehren PARADISE LOST bei den folgenden Festivals in Europa ein:

01.04. D München – Dark Easter Metal Meeting

04.04. BG Sofia – 12 Years of Tangra Mega Rock

04.-07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

11.-14.07. E Vivero – Resurrection Fest

20./21.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

08.-11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10./11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze



Kommentare

Kommentare