Massacre Records freuen sich sehr über das Signing der doomigen UK Metal Band Damnation’s Hammer und die Veröffentlichung des kommenden Albums „Unseen Planets, Deadly Spheres“ später in diesem Jahr!

Damnation’s Hammers Vision war seit jeher, düsteren und doomigen Metal mit surrealer Atmosphäre zu kreieren.

Die Band wurde 2007 gegründet und hat in 2013 ihr Debütalbum „Disciples Of The Hex“ veröffentlicht.

Damnation’s Hammer sind Sänger und Gitarrist Tim Preston, Leadgitarrist Ady Farnell, Bassist Jamie Fowler und Drummer Gary Bevan.

Damnation’s Hammer Live



23.03.2018 UK Kingston upon Hull – O’Rileys

31.03.2018 UK Manchester – Rebellion (Buckfest)

13.04.2018 UK Keighley – The Exchange

12.05.2018 UK Keighley – Victoria Hall (Manor Fest)

