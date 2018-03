Nach der Veröffentlichung ihrer langerwarteten Platte »No Cross No Crown« sowie einer ausgedehnten Nordamerika-Tour mit BLACK LABEL SOCIETY sind CORROSION OF CONFORMITY nun bereit, endlich auch wieder auf die europäischen Bühnen zurückzukehren. So hat die Band heute einige Headlineshows angekündigt, die zwischen den bereits bestätigten Festivalauftritten stattfinden werden. Alle Details gibt es unten.

Die Band kommentiert:

„Wir freuen uns, endlich wieder über den großen Teich zu kommen, um einige Festivalshows und ein paar Headlinekonzerte zu bestreiten. Weitere Shows folgen, wir sehen uns!“

C.O.C. – Europa 2018

09.06. UK Donington – Download Festival

11.06. UK Colchester – Arts Centre

12.06. NL Nijmegen – Doornroosje

13.06. LUX Luxemburg – Den Atelier

14.06. D Stuttgart – Universum

16.06. CH Pratteln – Z7

17.06. I Mailand – Santeria Social Club

w/ CONVERGE

18.06. I Rom – Orion Live Club

19.06. A Innsbruck – Hafen

20.06. F Grenoble – La Belle Electrique

23.06. DK Kopenhagen – Copenhell

22.06. F Clisson – Hellfest

24.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

Weitere C.O.C.-Termine:

12.05. BR São Paulo – Vic Club

13.05. BR Rio de Janeiro – Teatro Odisséia

15.05. RA Buenos Aires – Uniclub

16.05. RCH Santiago – Blondie

18.05. MEX Monterrey – Escena

19.05. MEX Ciudad de México – Circo Volador

w/ BLACK LABEL SOCIETY, EYEHATEGOD

14.07. USA Cadott, WI – Rock Fest

15.07. USA Mansfield, OH – Inkcarceration Music And Tattoo Festival

16.07. USA Peoria, IL – Monarch Music Hall*

17.07. USA Joliet, FL – The Forge*

18.07. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

20.07. USA Lincoln, NE – Bourbon Theatre

21.07. USA Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

22.07. USA Wichita, KS – Cotillion Ballroom

23.07. USA Sioux Falls, SD – The District

25.07. USA Ft. Wayne, IN – Clyde Theatre

27.07. USA Syracuse, NY – S.I. Hall at The Fairgrounds

28.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

29.07. USA Hartford, CT – Webster Theater

30.07. USA Wilmington, DE – The Queen

01.07. USA Knoxville, TN – The Mill & Mine

02.07. USA Charlotte, NC – The Fillmore

03.07. USA Lynchburg, VA – Phase 2

05.07. USA Norfolk, VA – Norva Theatre

07.08. CDN Toronto, ON – Rebel

08.08. CDN Montréal, QC – Mtelus

09.08. USA Stroudsburg, PA – Sherman Theater

10.08. USA Huntington, NY – The Paramount

11.08. USA Sayreville, NJ – Starland Ballroom

*ohne EYEHATEGOD

