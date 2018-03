Im September 2017 erschien das Album „10“ von DRITTE WAHL und landete direkt auf #12 der deutschen Albumcharts.

Gefolgt von einer gefeierten Tour mit ausverkauften Sälen quer durch die Republik.

Und auch 2018 setzen DRITTE WAHL aus Rostock ihren Streifzug durch die Deutsche Musiklandschaft fort und tragen ihren einzigartigen Mix aus gesellschaftskritischen (Punk-) Rocksongs und partytauglichen Mitsinghymnen mit ihrem ureigenen Charme auf die deutschen Konzert-Bühnen.

Keiner anderen Band gelingt es derart, gleichzeitg den Finger textlich so tief in die Wunden zu legen und dabei im nächsten Atemzug schon wieder versöhnliche Herzen zu werfen…

So auch in ihrem 4. Video zur aktuellen Single, „Runde um Runde“, welches am 16. März 2018 veröffentlicht wird.

Dazu wurde Rostocks bekanntestes Fischrestaurant „Zur Kogge“ geentert, gemeinsam mit vielen befreundeten Musikern wie z.B. dem Rostocker Shanty-Chor „Möwe und die Ölmützen“ uvm., um dort dem eigentlich eher schwermütigen und gesellschaftskritischen Lied einen gesunden, menschlichen und optimistischen Gegenpol zu setzen, zementiert durch die Freundschaft unter den Musikern.

Dritte Wahl liefern stets ein hochemotionales Programm und vermitteln dabei einen bunten Strauss voller Euphorie, Glückseligkeit und einer breit grinsenden „Fuck You“Attitüde gegen das Establishment, die hierzulande Ihresgleichen sucht.

Hier herrscht absolute Hingehpflicht für alle Fans von intelligentem, deutschsprachigen (Punk-)Rock – das alles wird zelebriert auf einer kollektiven Wohlfühl-Pogo-Party der Extraklasse – der „ELFENTANZ & TORTENSCHLCHT TOUR 2018“!

Das Video ist von Michael Winkler: www.iconographic.de

Eine kurze Stimme der Band dazu:

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei Annett Kolbe und dem ganzen Team des Fischrestaurants „Zur Kogge“ (http://www.zur-kogge.de) und bei unseren Rostocker Musikantenkollegen „Möwe und die Ölmützen“, „Mainpoint“, „Rostdocks“, „Vietsmorgen“, „Antispielismus“ und „Nullpunkt“. Großer Dank geht auch an Walter (Brockmann Drums).“

„ELFENTANZ & TORTENSCHLACHT – TOUR 2018“:

16.03. Augsburg / Kantine

17.03. Karlsruhe / Substage

23.03. Marburg / KFZ

24.03. Köln / Essigfabrik

13.04. Kiel / Pumpe

14.04. Potsdam / Waschhaus

04.05. Schweinfurt / Stattbahnhof

05.05. Cottbus / Gladhouse

07.-09.06. Interlaken (CH) (Greenfield Festival)

14.06. Merkers (Rock am Berg Open Air)

15.06. Ferropolis (With Full Force Festival)

06.07. Hünxe (Ruhrpott Rodeo Festival)

13.07. Oettersdorf (Open Air)

14.07. Glaubitz (Back To Future Festival)

04.08. Veltheim/Porta Westfalica (Festivalkult)

08.-12.08. Eschwege (Open Flair Festival)

17.08. Georgsmarienhütte (Hütte Rockt Festival)

30.08. Niedergörsdorf (Spirit Festival)

08.09. Rostock / IGA-PARK 30 JAHRE DRITTE WAHL (Special guest: Sondaschule)

30.11. Berlin / Astra Kulturhaus – 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ Missstand (A))

01.12. Berlin / Astra Kulturhaus – 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ Farben Lehre (PL))

14.12. Münster / Skaters Palace – 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ SLIME) 15.12. Leipzig / Haus Auensee – 30 JAHRE DRITTE WAHL (+ SLIME)

