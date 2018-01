Am 16. März veröffentlichen die britischen Kultmetaller PARADISE LOST die remastered Version ihres legendären siebten Studioalbums »Host«, und bringen sie Songs somit zum ersten Mal auch auf Vinyl heraus.

Ursprünglich 1999 veröffentlicht, brachte »Host« PARADISE LOST ihren Ruf als musikalisches Chamäleon ein, da die Band sich hier noch weiter von ihren Death Metal Wurzeln distanzierte und einen melancholisch-eingängigen Elektropop-Sound erschuf.

Sänger Nick Holmes kommentiert:

„Mit »Host« wollten wir damals das Konzept von »One Second« weiterführen und ein sehr düsteres Album mit noch mehr Subtilität produzieren. Es war ein sehr gewagter Sprung nach unseren vorherigen Alben – für manche sogar ein Sprung zu weit, aber für mich zeigt die neue remasterte Version wirklich, dass es immer noch eines der stärksten Alben der Band ist, in Bezug auf Songwriting, Atmosphäre und purem Elend.“

Das Album ist als Digipack erhältlich und erstmals auch in drei verschiedenen Vinylfarben (schwarz, clear und minzfarben). Der Vorverkauf startet heute über diesen Link:

http://nblast.de/ParadiseLostHostNB

Bestellt digital vor und erhaltet ‚So Much Is Lost‘ sofort: https://smarturl.it/HostRemastered

Bestellt außerdem die verschiedenen physischen Formate des neuen Doom-Metal-Krachers »Medusa«, der von verschiedenen Magazinen wie Decibel oder Rock Hard Italien als „Beste Scheibe des Jahres 2017“ gefeiert wurde:

http://nblast.de/ParadiseLostMedusaNB

Seht die Band dieses Jahr auf der kommenden UK-Headline-Tour oder auf folgenden Festivals:

15.02. UK Colchester – Arts Centre

16.02. UK Portsmouth – Wedgewood Rooms

17.02. UK Bristol – Thekla

18.02. UK Nottingham – Rescue Rooms

20.02. UK Belfast – Limelight 2

21.02. IRL Dublin – Tivoli

22.02. UK Glasgow – Classic Grand

23.02. UK Manchester – Gorilla

—

01.04. D München – Dark Easter Metal Meeting

04.04. BG Sofia – 12 Years of Tangra Mega Rock

04.-07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

11.-14.07. E Vivero – Resurrection Fest

20./21.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

08.-11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10./11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

PARADISE LOST sind:

Nick Holmes | Gesang

Greg Mackintosh | Leadgitarre

Aaron Aedy | Rhythmusgitarre

Steve Edmondson | Bass

Waltteri Väyrynen | Schlagzeug

