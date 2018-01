Die kanadischen Hardcore/Punk-Koryphäen COMEBACK KID starten heute ihre Süd-/Osteuropa-Tour Athen, Griechenland. Die Band tourt im Rahmen ihres aktuellen Werkes »Outsider«, das im September über Nuclear Blast veröffentlicht wurde. Zudem kündigen COMEBACK KID weitere Shows zwischen ihren Auftritten auf den renommierten Impericon Festivals im April an. Siehe Daten unten.

18.01.18 Greece Athens @ Gagarin 205

19.01.18 Greece Thessaloniki @ Principal Club Theater

20.01.18 Bulgaria Sofia @ Mixtape5

21.01.18 Romania Brasov @ Rockstadt

22.01.18 Romania Cluj-Napoca @ Form Space

23.01.18 Serbia Belgrade @ Dom Omladine

24.01.18 Bosnia Sarajevo @ Underground

25.01.18 Croatia Zagreb @ KSET

26.01.18 Italy Rome @ Traffic Club

27.01.18 Italy Pinarella Di Cervia @ Rockplanet

28.01.18 Switzerland Monthey @ Pont Rouge *

29.01.18 France Montpellier @ Secret Place *

30.01.18 Spain Barcelona @ Razzmatazz 2 *

31.01.18 Spain Bilbao @ Kafe Antzokia *

01.02.18 Spain Madrid @ Caracol *

02.02.18 Spain A Coruña @ Playa Club *

03.02.18 Portugal Porto @ Hard Club *

04.02.18 Portugal Lisbon @ RCA Club *

* = w/ special guest NASTY

»Impericon Festivals 2018«

20.04. A Vienna – Arena

21.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.04. CH Solothurn – Kofmehl

27.04. D Munich – Backstage

28.04. D Leipzig – Messe

MALEVOLENCE

KNOCKED LOOSE

OBEY THE BRAVE

MASS WORSHIP

23.04.18 D Schweinfurt, Stattbahnhof !!!NEW!!!

24.04.18 PL Poznaจฝ, U Bazyla !!!NEW!!!

25.04.18 D Hannover, Faust !!!NEW!!!

26.04.18 D Weinheim, Cafe Central !!!NEW!!!

More info & tickets: https://www.impericon.com/de/festival/

Holt Euch »Outsider«: http://nuclearblast.com/comebackkid

Holt Euch »Outsider« digital: http://nblast.de/ComebackKidDigital

Mehr zu »Outsider«:

‚Absolute‘ feat. Devin Townsend – OFFIZIELLER TRACK:

‚Somewhere, Somehow‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

‚Surrender Control‘ OFFIZIELLES VIDEO:htt

ps://www.youtube.com/watch?v=XQInfX7LyaE

‚Hell Of A Scene‘ OFFIZIELLES VIDEO:

