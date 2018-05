Parkway Drive sind mit ihrem neuen Album Reverence (Epitaph/Indigo) auf Platz 3 der deutschen Albumcharts eingestiegen.

Auch in den restlichen Länder in Europa erreichten sie die bislang höchsten Platzierungen der Bandgeschichte: U.a. Belgien – Platz 5 , UK – Platz 14 . In ihrem Heimatland Australien stieg Reverence zum wiederholten Male auf Platz 1 ein.

Reverence – Album Stream

Kommentare

Kommentare