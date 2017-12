Hallo Freunde,

auch wir verabschieden das Jahr 2017 und wollen Euch kurz vor dem Jahreswechsel noch ein paar neue Band unter die tote Tanne knallen. Wir bedanken uns bei Euch für die Treue und Unterstützung und hoffen, dass wir uns gesund und tatkräftig im nächsten Jahr wiedersehen. Wer sein Ticket noch nicht hat oder eines verschenken will wird hier fündig: www.cudgel.de

Aus der Versenkung zurück! Den Tod abgeschüttelt und das Waldsterben überlebt hat die norwegische Black-Metal-Legende Carpathian Forest um den exzentrischen Verrückten Nattefrost und wird bei uns das machen, was sie am besten kann: Primitiven Norwegenstahl klirren und den Deibel beschwören. Mit diversen starken Alben in der Hinterhand dürfte einem gelungenen Comeback nichts mehr im Wege stehen.

Land: Norwegen

Stil: Black Metal

Wurzeln: Bathory, Hellhammer

Homepage: https://carpathianforest.bandcamp.com/



Die Auflösung der US-Black-Metaller Agalloch im Jahr 2016 war für nicht wenige Fans ein Schock. Doch kurz drauf gab Bandkopf John Haughm bekannt, dass er mit Stephen Parker (Maestus) und Trevor Matthews (Uada) eine neue Band gründen würde: Pillorian. Wenige Monate danach erschien das Debütalbum Obsidian Arc, und das Erbe von Agalloch ist deutlich zu hören. US-Black Metal der gehobenen Klasse!

Land: USA

Stil: Black Metal / Doom

Wurzeln: Emperor, Thorns

Homepage: https://pillorian.bandcamp.com/

