Party.San Open Air 2023: bestätigt weitere Bands

Der Veranstalter des Party.San Open Air 2023 hat gleich einen großen Schwung neuer Bands bestätigt. Damit füllt sich das Line Up beachtlich und lässt sogar noch Platz für weitere Acts aus dem Extreme Metal.

Party.San Open Air 2023 der Veranstalter schreibt:

Neues Futter! Heißen wir Hypocrisy, Obituary, Mantar, Nile, Vital Remains, Unto Others, Be’lakor, Angelus Apatrida, Endseeker, The Ruins of Beverast, Kanonenfieber, Skinless, Concrete Winds, Atomwinter, Frozen Soul, Ellende, Sijjin, Jade & Arsgotia willkommen.

Tickets gibt es hier: https://www.cudgel.de/produkt-kategorie/tickets/