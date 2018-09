Seine unverkennbare, straighte und ehrliche Stimme ist sein Markenzeichen. Seitdem er es in der Anfangsstaffel von The Voice Of Germany unter die letzten Teilnehmer schaffte, ist der gebürtige US-Amerikaner Percival ein gefragter Rockmusiker.

Im Herbst/Winter ist der in Dallas/Texas aufgewachsene Rocksänger mit neuer Single Rebel, Baby im Gepäck auf Tour. Für Anfang 2019 ist der Release seines neuen Studioalbums geplant, das derzeit von Engel Mayr (u.a. Russkaya) co-written – und produziert wird.

Vor einem Jahr zog Percival nach Wien, um dort mit etlichen Rockmusikern, die er in Österreichs Hauptstadt fand und als perfekt erachtete, an den Songs zu arbeiten.

Musikalisch geht der Sänger dabei seinen eigenen, charakterstarken Weg weiter: mitreißende Rock-Nummern mit Einflüssen von Grunge und Glam Rock. „Dirt-Glam“ beschreibt Percival selbst seinen Stil. Seine Texte sind gespickt mit politisch-gesellschaftlichen Messages oder mit selbstkritischen Reflexionen, stets eingebettet in Refrains mit Ohrwurm-Charakter.

In dem Song Little Finger (erhältlich über iTunes und Amazon) richtet sich Percival an Donald Trump´s Mutter, mit der Frage, weshalb sie nicht verhüten hätte können und nennt alles das beim Namen, was er an Trumps Handeln für falsch hält.

Im Titelsong des kommenden Albums Killing Butterflies geht es hingegen um die Illusionen, denen wir uns für gewöhnlich im sozialen Leben hingeben. „Wir reden uns unsere eigene Welt als perfekt ein und ignorieren dabei, dass es in dieser Welt eben auch soziale und politische Probleme gibt“, so Percival. „Überhaupt beschäftige ich mich in meinen neuen Songs damit, dass wir immer perfekt sein wollen und uns dabei selbst etwas vormachen. Dabei sollten wir die Schmetterlinge, die uns die Sicht auf die Realität versperren, töten, der Realität ins Auge sehen und versuchen, sie besser zu machen.“

Ehrlichkeit und Direktheit begleiten den Musiker Percival durch und durch – auch auf seinen kommenden Shows darf man sich auf energiegeladene, unverfälschte Shows freuen.

Shows:

10.11. Itzehoe, Lauschbar

11.11. Hannover, Kulturpalast Linden

13.11. Hameln, Die Kneipe

14.11. Leipzig, Tonnellis

15.11. Berlin, Ballhaus

16.11. Dresden, Rosis Amüsierlokal

17.11. Magdeburg-Neustadt, Feuerwache

24.11. Gelsenkirchen, Wohnzimmer

27.11. Köln, Einundfünfzig

28.11. Stuttgart, Keller Club

30.11. Basel – Redrocks

2.12. Konstanz – Rockbar

04.12. Frankfurt, Nachtleben

05.12. Nürnberg, Der Cult

15.02. Passau

20.02. Hamburg, Nochtwache

Home Page:

www.percivalspage.com

Official Videos:

Kommentare

Kommentare