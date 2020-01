Phonomik: Neues Album „Brain Bleeder“ kommt am 28.02.2020

„Die Geschichte des Soul Creepers begann, als Jesus am Kreuz hing. Aber in dieser Geschichte geht es um einen der Diebe, die neben Jesus hingen und weinten “Wenn du der Sohn Gottes bist, dann bring uns von hier runter. Dann starb Jesus und fuhr gen Himmel, aber unser lieber Freund der Dieb schloss sich dem Windschatten an und wurde im Nirgendwo gefangen. Jetzt ist er als Soul Creeper bekannt, der von anderen Seelen leben muss und bis in alle Ewigkeit gefangen ist. Er ist alte Tier, das tief in der menschlichen Seele wohnt und das Geflüster, das uns an dunkle Orte bringt.“

Das Thema des neuen Albums ist klar umrissen. Phonomik erzählt eine großartige Geschichte in düster-melodiösem Soundgewand, modern gemischt von Jacob Hansen (Volbeat, Destruction) und produziert von Dito Godwin (No Doubt, Mötley Crüe, KISS).

Nach Touren mit Rage oder D.A.D. will sich das dänische Quintett auch mit Brain Bleeder nachhaltig in Erinnerung bringen. Es beginnt mit dem Release Konzert am 28.02.2020 im Music Club Konfus im dänischen Esbjerg. Eine ausgiebige Tour ist in Planung.

Album digital: https://backl.ink/109400787

Tracklist:

I. Intro

II. Suffer

III. Catatonic Overload

IV. Catharsis

V. Lucid For You

VI. Reborn

VII. God’s Pimp

VIII. Forever Undone

IX. Brain Bleeder

X. Trench Tales

XI. Dead Embrace

XII. Murder

XIII. Rebel Yell

Phonomik sind:

Shane Bekker Dhiman – Vocals / Guitar

Kenneth Bergstrøm – Lead Guitar

Michael Hansen – Bass

Søren Pedersen – Guitar

Mickey Nyborg Thomsen – Drums

Mehr Info:

https://www.reverbnation.com/phonomik

https://www.facebook.com/phonomik/