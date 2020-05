Poltergeist: unterschreiben bei Massacre Records und geben Album-Release-Date bekannt

Poltergeister melden sich mit guten Neuigkeiten aus der Isolation. Bereits 2019 war schon klar, dass die Fans der Kult Thrasher nicht wieder 23 Jahre auf ein Album warten müssen. Nach ihrem Nothing Last Forever Album im Jahr 1993 und der Bandauflösung in 1994 brauchten die Anhänger der Schweizer arg viel Geduld, bis Poltergeist 2014 auf die Livebühne zurückkehrten und dann 2016 das Back To Haunt Album auf die Metalgemeinde losließen. Die Schweizerer melden sich mit guten Neuigkeiten aus der Isolation. Bereits 2019 war schon klar, dass die Fans der Kult Thrasher nicht wieder 23 Jahre auf ein Album warten müssen. Nach ihremAlbum im Jahr 1993 und der Bandauflösung in 1994 brauchten die Anhänger der Schweizer arg viel Geduld, bis2014 auf die Livebühne zurückkehrten und dann 2016 dasAlbum auf die Metalgemeinde losließen.

Seitdem sind wieder vier Jahre ins Land gegangen, doch das was Neues in der Mache ist, war ja 2019 schon klar. Nun gaben die Kult Thrasher heute via Facebook bekannt, dass sie bei Massacre Records unterschrieben haben und das am 3. Juli ihr neues Werk Feather Of Thruth veröffentlicht wird. Auch das Cover-Artwork wurde veröffentlicht, für welches sich Roberto Toderico verantwortlich zeigt.

Weitere Albumdetails sollen bald folgen.