Powerwolf: kündigen neues Studioalbum „Call Of The Wild“ an

Mit ihren international mehr als nur erfolgreichen Veröffentlichungen haben Powerwolf wahrhaft bewiesen, dass Heavy Metal am Leben ist und sie unangefochten auf dem Thron des Genres sitzen.

2021 führen die Hohepriester des Heavy Metal ihre unnachahmliche Erfolgsgeschichte fort: Nach ihrem im letzten Jahr erschienenen Best Of Album (Best Of The Blessed – DE #2) kündigen die Gold,- und Platin-Träger nun den Nachfolger ihres 2018er #1 Studioalbums, The Sacrament Of Sin, an. Die heilige Messe des Heavy Metal wird den Titel Call Of The Wild tragen und am 9. Juli 2021 über Napalm Records erscheinen.

Das Album kann man hier vorbestellen: https://napalmrecords.com/deutsch/powerwolf

Über Powerwolf:

Die Geschichte von Powerwolf, die 2004 ihren Anfang nimmt, mag wie ein Märchen anmuten, ist aber das Resultat der am härtesten arbeitenden und unterhaltsamsten Band der Heavy Metal Welt. Powerwolf haben nicht nur unzählige Gold- und Platinauszeichnungen erhalten, auch viele ihrer Alben schossen an die Spitze der offiziellen deutschen Album Charts. Mit ihrem 2015er Album Blessed & Possessed konnten Powerwolf erstmals Goldstatus (in Tschechien) erreichen, während der direkte Vorgänger, Preachers Of The Night (2013) auf #1, sowie die mitreißende DVD The Metal Mass (2016) auf #1 der deutschen DVD-Charts einstiegen. Powerwolfs heilige Messe im Namen des Heavy Metal ist unaufhaltsam – ihr letztes Meisterwerk, The Sacrament Of Sin (2018), belegte ebenfalls Platz #1 der deutschen Charts. Die dazugehörige Wolfsnächte Headliner-Tour war nahezu komplett ausverkauft und wurde zu einem einzigen Triumphzug – wie auch die zahllosen Shows auf den Sommerfestivals, die das Publikum Dank der (un)heiligen Messen des Wolfs vollkommen in ihren Bann zogen. 2020 kletterte das Best Of Album Best Of The Blessed auf Platz #2 der deutschen Charts, bevor 2021 mit dem neuen Studioalbum Call Of The Wild und der Wolfsnächte 2021 Tour durch die größten Hallen Europas wieder komplett ein Jahr im Zeichen des Wolfsrudels werden wird.

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Vocals

Falk Maria Schlegel – Organ

Charles Greywolf – Guitar

Matthew Greywolf – Guitar

Roel Van Helden – Drums

Powerwolf Live 2021:

Fans können sich darauf einstellen, nicht nur brandneue Heavy-Metal-Hymnen, aus tausenden von Kehlen mitgesungen, erleben zu dürfen – zudem werden Powerwolf die bis dato größte und epischste Produktion ihrer Bandgeschichte auf die Bühne bringen, womit sie ihren Status als eine der intensivsten Livebands einmal mehr untermauern!

Wolfsnächte 2021

01.10.21 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

02.10.21 CH – Zürich / Samsung Hall

04.10.21 ES – Barcelona / Razzmatazz

05.10.21 ES – Madrid / Riviera

07.10.21 FR – Paris / Zenith

08.10.21 UK – London / Roundhouse

09.10.21 BE – Antwerpen / Lotto Arena

10.10.21 NL – Amsterdam / Afas Live

12.10.21 IT – Mailand / Alcatraz

13.10.21 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

15.10.21 DE – München / Zenith

16.10.21 DE – Oberhausen / König Pilsener Arena

17.10.21 CZ – Prag / Tipsport Arena

18.10.21 PL – Katowice – MCK

20.10.21 HU – Budapest / Arena

21.10.21 AT – Wien / Gasometer

22.10.21 DE – Berlin / UFO im Velodrom

23.10.21 DE – Hamburg / Sporthalle

Tickets unter: www.powerwolf.net/Tickets

Weblinks:

https://www.powerwolf.net/

https://www.facebook.com/powerwolfmetal

