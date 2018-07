Presented by TFM.rocks: A Night In Texas & Support am 24.08.2018 im Helvete, Oberhausen

Eventname: A Night In Texas & Support

Headliner: A Night In Texas

Vorbands: Begging For Incest, Call Of Charon, We Awake (CD Release Party), Revenge Of The Phoenix



Ort: Helvete, Oberhausen

Datum: 24.08.2018

Kosten: 12,00€ VK, 15,00€ AK

Genres: Metalcore, Deathcore, Melodic Death Metal

Veranstalter: Distortion Bookings (https://de-de.facebook.com/distortionbookingsagency/)

Link: https://www.facebook.com/events/2265314313502947/

Leider musste ja das A Night In Texas-Konzert am 24.08.2018 im Kölner Club Volta abgesagt werden!

Nichts desto trotz kommen die Australier am 24.08.2018 aber dennoch nach Nordrhein-Westfalen und zwar ins Helvete, Oberhausen. Der Ticket Preis bleibt mit 15 EUR der gleiche wie zuvor. In Oberhausen werden außer A Night In Texas allerdings noch Begging For Incest und Call Of Charon als hochkarätige Special-Guests dabei sein.

Zudem spielen außerdem noch Revenge Of The Phoenix ihre erste Show, und We Awake feiern die Release-Party ihrer neuen EP.

Im Vorverkauf gibt es die Tickets entweder über Facebook oder direkt beim Helvete (Friedrich-Karl-Straße 63, 46045 Oberhausen).

Zur Einstimmung gibt’s hier das Video zu Population Extermination:

