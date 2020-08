Primal Fear: erreichen #7 der deutschen Charts

Primal Fear haben letzte Woche ihr 13. Studioalbum Metal Commando veröffentlicht, das in der Zwischenzeit #7 der deutschen Albumcharts erreicht hat!

Mat Sinner dazu: „Platz #7 ist einfach überwältigend und unserer höchster Chartentry ever! Gerade in einer sehr schwierigen Releasewoche mit vielen Mainstream & Schlager Neuveröffentlichungen haben wir uns top platziert und am meisten Tonträger in der ersten Verkaufswoche unserer History abgesetzt. Ein riesiges „Danke“ von der Band an unsere Fans für die grandiose Unterstützung und das fantastische Feedback! Danke an Markus Staiger, Markus Wosgien, Nuclear Blast und alle die geholfen haben dieses Album zu realisieren und un an uns geglaubt haben!“

Zur Feier der Veröffentlichung enthüllte die Band auch ein neues Video zu ihrer neuen Single Hear Me Calling, das ihr euch hier ansehen könnt:

Das Album ist als CD, 2LP und als exklusive Mailorder Box digital erhältlich. Bestellt euch das Album hier physisch im Format eurer Wahl: http://nblast.de/PF-MetalCommando

Seht euch hier auch das Video zur zweiten Single I Am Alive an:

„I Am Alive ist der Opener des neuen Albums und auch ein Statement in der heutigen Zeit. Zwischen Double Bass Drum Speed und Groove, mit fetten Gitarren Riffs und einem des besten Primal Fear Hooklines ever. Freut euch auf einen richtigen Kracher der wirklich repräsentativ für unser neues Album, Metal Commando, ist.“, kommentiert Bassist und Produzent Mat Sinner.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

CD, 2-LP, Digital:

01. I Am Alive

02. Along Came The Devil

03. Halo

04. Hear Me Calling

05. The Lost & The Forgotten

06. My Name Is Fear

07. I Will Be Gone

08. Raise Your Fists

09. Howl Of The Banshee

10. Afterlife

11. Infinity

Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak)

12. Rising Fear

13. Leave Me Alone

14. Second To None

15. Crucify Me