“Primal Fear und Riot V Apocalypse Over Europe Tour 2018 (Vorbericht)!“

Eventname: Apocalypse Over Europe Tour 2018

Bands: Primal Fear und Riot V

Ort: Europa

Datum: 28.09.2018 – 27.10.2018

Kosten: ab 24,90€ VVK bis 35,15€

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Rock

Karten: https://www.eventim.de/primal-fear-tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=1008

Veranstalter: RTN Touring (http://rtn-touring.eu/)

Wir bewegen uns auf die Zielgrade der Festival Saison. Im August stehen noch diverse Große alleine bei uns in Deutschland an, dennoch werfen die ersten spannenden Touren ihre Schatten voraus. Eine davon ist die Apocalypse Over Europe Tour 2018, die von Ende September bis Ende Oktober auch Deutschland, Österreich und die Schweiz heimsucht. Als Headliner fungieren keine anderen als Primal Fear, die live immer in einer bestechenden Form Power Metal vom Feinsten servieren. Die Männer erst auf dem RockHarz vor Augen bekommen, möchte man sie im Herbst dennoch nicht missen und kann gar nicht anders, als sie noch mal im Club zu erleben. Eine Best Of wurde bereits im letzten November über Frontiers Records veröffentlicht – nun, am 10.08.2018 kommt das neue Werk Apocalypse. Das Review zum Album wird in den nächsten Tagen auch bei uns zu lesen sein. Neben dem neuen Material gehen die Hymnen In Metal We Trust, The End Is Near oder Metal Is Forever eh immer. Seid gespannt, welches Set euch Ralf Scheepers, Mat Sinner und Gefolge zusammengestellt haben.



Als Support steigen Riot V auf die Bretter. Mit ihrem Mix aus Melodic Metal, Power Metal, Speed Metal haben sie uns auf Armor Of Light im Mai gnadenlos überrascht. Zudem konnte ihr Label Nuclaer Blast bekannt geben, dass sie das Album auf Platz 27 der offiziellen deutschen Albumcharts platziert haben. Umso spannender, die New Yorker als Vorprogramm von Primal Fear zu erleben, denn sie werden ganz sicher nicht nur da sein, um als Lückenbüßer zu agieren. Sänger Todd Michael Hall ist heiß darauf seine Vocals in eure Ohren zu bringen.

Termine in Deutschland, Österreich, Schweiz

28.09.18 Mannheim – MS Connexion Complex

29.09.18 Memmingen – Kaminwerk

02.10.18 Salzburg – Rockhouse

14.10.18 Bochum – Zeche

16.10.18 Hamburg – Markthalle

17.10.18 Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.10.18 Berlin – Lido

20.10.18 Cham – LA Cham

23.10.18 Graz – Explosiv

25.10.18 Pratteln – Z 7

26.10.18 Stuttgart – LKA

27.10.18 Geiselwind – Live Music Hall

