Primordial: Metal Blade veröffentlichen die beiden Klassiker ‚Spirit the Earth Aflame‘ und ‚Storm Before Calm‘ am 13. Juli auf Vinyl

Nachdem die beiden Primordial Klassiker Spirit The Earth Aflame und Storm Before Calm bereits seit geraumer Zeit auf Vinyl ausverkauft sind, ist es an der Zeit, diese wiederzuveröffentlichen Am 13. Juli ist es soweit und diese Versionen sind die mit Abstand besten, welche von den Titeln bislang veröffentlicht worden sind!

Beide Alben sind zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder auf Vinyl veröffentlicht und wurden von Patrick W. Engel remastert und enthalten Poster.

Primordial selbst sind sehr glücklich über diese Versionen: „Endlich, nach sehr, sehr langer Zeit, dürfen wir die Vinyl Re-Issues unserer Alben Nummer 3 und 4, Spirit The Earth Aflame und Storm Before Calm ankündigen. Beide Re-Issues wurden mit dem Respekt behandelt, den sie verdienen. Beide Alben wurden remastert, das Artwork wurde wiederhergestellt und vervollständigt und die ästhetische Vision stimmt nun endlich mit dem Resultat überein. Sie ist so viel besser als die billige und übereilte, geradezu bösartige Version, die vor Jahren auf den Markt geworfen wurde. Insbesondere Storm Before Calm hat jetzt endlich das Artwork, welches es schon immer haben sollte! Wir sind stolz darauf, hinter diesen neuen Versionen stehen zu können, dieses Anliegen tragen wir schon seit langer Zeit in uns und es macht uns glücklich, euch diese definitiven Vinylversionen endlich anbieten zu dürfen!“

Primordial – Spirit The Earth Aflame LP re-issue:

• 180g black vinyl

• dark brown marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• olive/black marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• wine-red/black marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• yellow ochre marbled vinyl (US exclusive – ltd. 100)

Primordial – Storm Before Calm LP re-issue:

• 180g black vinyl

• dark brown marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• olive/black marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 300)

• wine-red/black marbled vinyl (EU exclusive – ltd. 200)

• yellow ochre marbled vinyl (US exclusive – ltd. 100)

Vorbestellungen sind ab sofort über EMP und unseren ebay-store möglich!

Primordial haben ihr neues Album Exile Amongst The Ruins vor ein paar Monaten über Metal Blade Records veröffentlicht. Das Album hat die Charts in zahlreichen Ländern geknackt, unter anderem die Top 10 in Deutschland. Musik und Videos könnt ihr euch nach wie vor hier reinziehen: metalblade.com/primordial

Primordial live:

09/06/18 SE – Sölvesborg – Sweden Rock

14/07/18 DE – Balingen – Bang Your Head!!!

20/07/18 DE – Bertingen – Rock Unter Den Eichen

21/07/18 IT – Brescia – Colony Festival

27/07/18 SI – Tolmin – Metaldays

11/08/18 ES – Villena – Leyendas Del Rock

12/08/18 BE – Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

26/08/18 RO – Suceava – Bucovina Rock Castle

21/09/18 PT – Porto, Hard Club (Under the Doom – warm up show)

22/09/18 PT – Lisbon, RCA Club (Under the Doom – warm up show)

27/10/18 IE – Limerick – Dolans / Siege Of Limerick

10/11/18 FI – Helsinki – SteelChaos Festival

Primordial Line-up:

A.A. Nemtheanga – Vocals

Ciarán MacUilliam – Guitar

Michael O’Floinn – Guitar

Pól MacAmlaigh – Bass

Simon O’Laoghaire – Drums

