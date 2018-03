Die deutschen Thrash-Metal-Maniacs, Pripjat, werden den Nachfolger des erfolgreichen Debütalbums Sons Of Tschernobyl mit dem Titel Chain Reaction am 27. April 2018 via NoiseArt Records veröffentlichen. Das Album wird als CD-Digipak und 2LP im Gatefold erhätlich sein. Pünktlich zum VVK-Start des Albums veröffentlicht die Band heute nun die erste Single-Auskopplung Survival Of The Sickest.

Gemeinsam mit dem deutschen Rock Hard Magazine präsentierte die Band vergangenen Freitag das offizielle Video zur Single. Das Video kann ab sofort auf YouTube angesehen werden:



Die Band sagt dazu: „Es geht weiter, Freunde! Wir freuen uns, endlich die erste Single Survival of the Sickest von unserem kommenden Album Chain Reaction vorstellen zu dürfen. Der Song ist ein ungebremster Thrasher mit einem eingängigen und aggressiven Hauptriff, welches klar den Weg vorgibt, den Pripjat auch 2018 gehen. Die Lyrics sind eine angepisste Reflexion des Status Quo des Weltegehens, in dem wahrhaft Lächerliches zur neuen Normalität wurde. Sollten wir auf diesem Pfad bleiben, gibt es nur eine Antort: A Nuclear Solution!“

