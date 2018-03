De Mortem Et Diabolum 2018: Drei neue Bands

Island zieht beim De Mortem Et Diabolum im Dezember 2018 ein. Die Veranstalter haben mit Svartidauđi und Misþyrming gleich zwei der Speerspitzen der isländischen Szene für ihre vierte Ausgabe verpflichtet. Außerdem sind die polnischen Black/Death Metaller In Twilight’s Embrace neu im Billing. Weitere Bands sollen demnächst folgen. Das Billing für das vierte DE MORTEM ET DIABOLUM sieht damit aktuell wie folgt aus:

Darkened Nocturn Slaughtercult

Svartidauđi

Misþyrming

Endezzma

Darvaza

Ophis

Streams Of Blood

In Twilight’s Embrace

Auch der Vorverkauf hat bereits begonnen. Aktuell haben Besucher die Möglichkeit, eines der auf 50 Stück limitierten Early-Bird-Tickets für 60 € statt 68 € zu erstehen. Diese gibt es hier: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-early-bird-hardticket.html

