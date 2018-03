Pripjat: veröffentlichen Making Of zum Videoclip

Pripjat: veröffentlichen Making Of zum Videoclip

Die deutschen Thrash-Metal-Maniacs, Pripjat, werden den Nachfolger des erfolgreichen Debütalbums Sons Of Tschernobyl mit dem Titel Chain Reaction am 27. April 2018 via NoiseArt Records veröffentlichen. Das Album wird als CD-Digipak und 2LP im Gatefold erhätlich sein.

Heute präsentiert die Band nun das Making Of zum kürzlich veröffentlichten Videos der ersten Single Survival Of The Sickest. Zu sehen gibt es den Streifen hier:



Kommentare

Kommentare