Prong: neue EP „Age Of Defiance“ ab sofort erhältlich

Das amerikanische Power Trio Prong veröffentlichte am Freitag die neue EP Age Of Defiance, welche zwei topaktuellen Studionummern und drei Livetracks beinhaltet.

Eröffnet wird die neue 5-Track-EP mit dem Titelsong Age Of Defiance, den Tommy Victor als „eher ungewöhnlich für Prong“ beschreibt. „Die Nummer ist absolut kraftvoll, mit tollem Groove, eingängigen Refrain, alles sehr frisch und modern.“ Bei der zweiten Studionummer End Of Sanity handelt es sich dagegen nach Angaben des Prong-Machers um einen „für uns typischen Thrash/Hardcore/Crossover-Song, den ich gezielt für die Amerika Tournee mit Agnostic Front geschrieben habe. Wer Prong mag, wird diese Nummer lieben.“ Abgerundet wird Age Of Defiance mit drei Livetracks, die Victor & Co. auf ihrer großen Headlining-Tour im April 2015 im Berliner Huxleys Neue Welt aufgezeichnet haben: Rude Awakening vom gleichnamigen 1996er Opus, plus Another Worldly Device und Cut Rate vom 1994 Major-Album Cleansing. Insgesamt fünf Songs also, die einen gekonnten Bogen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schlagen.

Der Titelsong ist hier zu hören:

Age Of Defiance ist erhältlich als CD-EP, 12″ oranges Vinyl, Download und Stream: https://Prong.lnk.to/AgeOfDefiance

Prong auf Tour mit Unearth 2020:

17.02. Nürnberg – Hirsch

18.02. München – Backstage

21.02. AT-Wien – Arena

23.02. CH-Aarau – Kiff

24.02. Saarbrücken – Garage

25.02. Braunschweig – Kufa

26.02. Oberhausen – Turbinenhalle

27.02. Hamburg – Bahnhof Pauli

28.02. Berlin – SO36

29.02. Chemnitz – AJZ Talschock

Tour Agentur: https://www.mad-tourbooking.de/

Tickets Deutschland: https://www.madtix.de/events/57-unearth-european-tour-2020

http://www.prongmusic.co

https://www.facebook.com/prongmusic

https://twitter.com/prongmusic