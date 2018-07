Berlins Hardcore-Flaggschiff Punishable Act feiert sein 25. Jubiläum!

Und zu diesem Anlass wird geklotzt statt gekleckert.

Am 28.09. erscheint das neue Album X.

Das erste Video zum Song Twenty Five feiert bei Hardcore Worldwide Premiere.

Und hier sind noch ein paar Worte von Punishable Act:

„Zum 25. Jahr unserer Band werden wir drei Videos veröffentlichen und das erste trägt natürlich die 25. Es spiegelt in erster Hinsicht die Entwicklung dieser Gruppe wider, die wie jede andere Band davon träumte, den Proberaum oder die Garage zu verlassen, um die Bühnen dieser Welt zu erobern. Doch es ist auch eine Persiflage auf die Vergleiche, die früher immer von Kritikern gemacht wurden, zwischen dem Venice Style der Suicidal Tendencies und uns, da ja wie so oft eine Schublade her musste. Wir haben uns damit arrangiert und die Gelegenheit genutzt, um dieses alte Klischee zu bedienen. Und siehe da…..es hat funktioniert. Wir freuen uns natürlich auf unser Jubiläumsjahr und auch darauf, Ende September unser zehntes Werk X zu veröffentlichen.“

www.punishable-act.de/

www.facebook.com/punishableact

