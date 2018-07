Deaf Havana haben heute das Video zu ihrer Single Sinner aus dem kommenden Album Rituals veröffentlicht. „Sinner ist richtig poppig”, gibt Sänger James Veck-Gilodi fröhlich zu, „und sehr weit weg von unserem älteren Zeug; aber nicht ganz so wie einige der anderen Songs”. Bei Sinner und weiteren Tracks des Albums wird James vom London Contemporary Voices Chor unterstützt.

“My brain is just a tired mess of all the things I’ve abandoned…”

„Das war ursprünglich eine Notiz auf meinem Telefon. Ich habe also dieses lange Stück über irgendetwas geschrieben… Ich weiß es wirklich nicht mehr! Vielleicht war ich auch betrunken, aber es sind einige Dinge darin, die ich im Laufe der langen Touren erlebt habe. Viele der Texte stammen aus der Zeit. Aber diese Zeile sprang einfach heraus. Es geht darum, wie ich zurückblicke auf Menschen, Dinge, die ich angefangen und nie beendet habe. Meine Leben ist wahrscheinlich deswegen so durcheinander. Das schließt natürlich gescheiterte Beziehungen mit ein.“

Das Sinner Video

Rituals ist der Nachfolger ihres TOP 5 UK-Charts Erfolgsalbums All These Countless Nights und das Ergebnis einer ganz neuen Herangehensweise, was die Entstehung des Albums angeht. Im Gegensatz zu früher, als er seine Songs auf der Akustikgitarre schrieb und stets den Input der restlichen Bandmitglieder bekam, hat sich Sänger James Veck-Gilodi diesmal erst die Songtitel ausgedacht, dann die passenden Songs zu den Themen geschrieben und alle Tracks zunächst auf dem Computer entstehen lassen. Danach erst kam dann die Band dazu, um alle Parts entsprechend einzuspielen. James und Co-Produzent Phil Gornell hatten sich eine Deadline für den April gesetzt, was das Schreiben anging und alles was ihnen bis dahin gut gefiel, sollte auch direkt auf dem Album landen. So sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass eine halbe Ewigkeit ins Land geht, bevor man neue Musik zu Ohren bekommt.

„Ich bin da ziemlich hemmungslos zu Werke gegangen“, lacht James. „Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wirklich ein Album für mich alleine zu machen – geschrieben zu meinem ganz eigenen Vergnügen. Ich verstehe, dass ich damit eventuell den ein oder anderen vor den Kopf stoße, aber ich habe das große Glück meine Band an meiner Seite zu wissen, die mich auf dem Weg begleitet. Wir sind alle super aufgeregt, mit diesen Songs auf Tour zu gehen und sie live zu spielen.“

Live werden Deaf Havana schon Ende Juli in unsere Gefilde zurückkehren und auf einigen Konzerten und Festival Shows ihre Hits wie Trigger und Fever aber auch sicher neue Songs aus dem Album Rituals zum Besten geben.

Deaf Havana live:

22.07.2018 – Bochum, Bochum Total (1LIVE Bühne)

25.07.2018 – Erfurt, HsD

26.07.2018 – Hannover, Musikzentrum

27.07.2018 – Trebur, Trebur Open Air

28.07.2018 – Hamburg, Sommer in Altona

Kommentare

