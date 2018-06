NOFX Frontmann Fat Mike bringt die Punk In Drublic Festivaltour nach Europa!

In Anlehnung an das erfolgreiche und fast schon legendäre 5. NOFX Studioalbum, war die Punk In Drublic Tour bereits im vergangenen Jahr in den Staaten ein riesiger Erfolg.

Das Standard-Line Up besteht aus NOFX, The Bronx und Bad Cop / Bad Cop, dazu gesellen sich je nach Stadt hochkarätige Bands wie u.a. Bad Religion, Mad Caddies, Pennywise, Anti Flag, Boysetsfire, Less Than Jake, Jaya The Cat, Snuff mit dazu.