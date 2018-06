Die New Yorker Death Metal-Pioniere Suffocation haben vor Kurzem ihre Sommertour durch Europa begonnen. Dabei liegt der Fokus einmal mehr auf ihrem aktuellen Werk …Of The Dark Light, das vor einem Jahr via Nuclear Blast erschienen ist. Nachdem sie zuerst am 01. Juni beim FortaRock in Holland Halt gemacht haben, wird der erste Abschnitt am 23. Juni beim Copenhell (DK) zu Ende gehen, ehe die Tour am 12. Juli beim Resurrection Fest (E) ihre Fortsetzung findet. Neben einigen Festivalshows spielt die Band dazwischen auch ausgewählte Clubshows. Die restlichen Termine gibt es unten.

Suffocation live:

11.06. CH Siebnen – District 28

12.06. D Leipzig – Bandhaus

13.06. D Würzburg – Posthalle (w/ HATEBREED)

14.06. CZ Cerveny Kostelec – Czech Deathfest

15.06. SK Banská Bystrica – Rock Klub Tartaros

16.06. A Wien – Escape Metalcorner

17.06. I Mailand – Legend Club

19.06. D Herford – X

20.06. A Salzburg – Rockhouse

21.06. D Lindau – Club Vaudeville (w/ HATEBREED)

22.06. F Clisson – Hellfest

23.06. DK Kopenhagen – Copenhell

12.07. E Viveiro – Resurrection Fest

14.07. E Saragossa – La Casa del Loco

15.07. E Barcelona – Upload

16.07. F Lyon – Rock n’Eat

17.07. CH Aarburg – Musigburg

19.07. CZ Trutnov – Obscene Extreme Festival

20.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

21.07. D Kassel – K19

22.07. D Aachen – Musikbunker

24.07. IL Tel Aviv – Gagarin Club (w/ SHREDHEAD)

26.07. D München – Free & Easy (w/ SKELETONWITCH, SKINNED)

27.07. D Wiesbaden – Schlachthof

28.07. NL Steenwijk – Stonehenge Festival

