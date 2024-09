Pure Reason Revolution: veröffentlichen Live-Video zu „As We Disappear“

Die progressiven Alternative-Rocker von Pure Reason Revolution sind mit ihrem sechsten Studioalbum Coming Up To Consciousness zurück. Verrat, Täuschung, Angst, Trauer, Sterblichkeit und Fragen der Vernunft: berauschende und ursprüngliche Themen beleben die neueste Konzept-LP von Pure Reason Revolution.

Kurz vor den ersten Live-Terminen zur Unterstützung des neuen Albums hat die Band ein spezielles Video für den Schlusssong des Albums As We Disappear veröffentlicht. Live in den Circle Studios in Berlin gefilmt, performt Jon Courtney eine abgespeckte Version des Songs, die ihr euch jetzt hier ansehen könnt:

Jon Courtney kommentiert: „Thrilled to be out & doing some shows. You spend so much time in the studio crafting the record, then it launches & social media response comes In, but what’s so incredibly special is seeing people’s faces light up when their favourite track comes from the stage; Seeing people get lost in a moment; Meeting you sweaty after the show & hearing what the records mean to you. This is true connection. Really hope you enjoy this little rendition of As We Disappear„

Wie bereits erwähnt, wird die Band im September und Oktober zusammen mit Lesoir in Europa auf Tour gehen, bevor sie im Dezember eine Headline-Tour durch Großbritannien absolviert.

Pure Reason Revolution – Tourdaten

30th September – Backstage By The Mill, Paris, France

1st October – Colos-Saal, Aschaffenburg, Germany

3rd October – Cpunt, Hoofddorp, Netherlands

4th October – Progpower Europe, Baarlo, Netherlands*

5th October – 013, Tilburg, Netherlands

*No Lesoir

3rd December – The 1865, Southampton

4th December – Thekla, Bristol

5th December – Club Academy, Manchester

6th December – O2 Academy 2, Birmingham

8th December – Islington Assembly Hall, London

Coming Up To Consciousness ist das dritte Album der Band nach ihrer Pause, die mit Eupnea (2020) begann und mit Above Cirrus (2022) fortgesetzt wurde. Wie die beiden Vorgänger ist auch das neue Album sehr persönlich. Die acht Tracks sind alle zwischen vier und sieben Minuten lang – kurz für PRR-Verhältnisse – und sie setzen sich mit verschiedenen Arten von Dunkelheit auseinander.

Die Band war begeistert, mit mehreren Mitgliedern der Prog-Ikone The Pineapple Thief zusammenzuarbeiten; die Platte wurde von Bruce Soord abgemischt, von Steve Kitch gemastert und Jon Sykes spielt bei einem Stück Bass. Coming Up To Consciousness ist außerdem das dritte PRR-Album mit einem Cover von Jill Tegan Doherty, die Courtney ursprünglich in Berlin bei einem Deutschkurs kennenlernte.

Mehr Infos zu Pure Reason Revolution und kürzlich erschienenen Album Coming Up To Consciousness findet ihr hier:

Pure Reason Revolution online:

https://www.facebook.com/purereasonrevolution

https://www.instagram.com/purereasonrevolution_official/