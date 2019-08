RAM: veröffentlichen Video zur neuen Single „Blades Of Betrayal“

Am 13. September werden RAM ihr neues Album The Throne Within über Metal Blade Records veröffentlichen! Mit dem Video zur neuen Single Blades Of Betrayal gibt es nun einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album.

Ein Lyricvideo zum bereits veröffentlichten Track Ravnfell kann unter metalblade.com/ram angeschaut werden – dort kann The Throne Within auch in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– jewelcase-CD

– limited edition digibook-2CD (EU exclusive – includes bonus CD, slipcase, and patch)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– clear/brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– lilac marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– purple/black A/B side vinyl (EU webstore exclusive – limited to 100 copies)

– ochre-brown marbled vinyl (US exclusive – limited to 100 copies)

– limited edition 2LP (EU exclusive – includes clear violet marbled 2LP, poster, and patch)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!

Besser als mit der Veröffentlichung des stärksten Albums ihrer Karriere kann keine Band ihren 20. Geburtstag feiern. Im Fall von RAM heißt das Selbstgeschenk The Throne Within, womit die Schweden die Messlatte, was klassischen Heavy Metal betrifft, einmal mehr höher legen, wiewohl sie in Hinblick auf ihre Energie und Frische mit beiden Beinen im Hier und Jetzt stehen. „Die Platte klingt unverkennbar nach RAM. Sie enthält schnelle und schleppend schwere Songs, Midtempo-Nummern und Langsameres, ist melodisch und klingt trotzdem dreckig. Die Arrangements wirken zwar vertraut, sind aber teilweise ungewöhnlich“, beschreibt Gründer und Gitarrist Harry Granroth.

„Es ist ein monumentales Album für uns und mit Sicherheit auch für unsere Fans. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, unseren Sound, unser Songwriting und Zusammenspiel auf das nächste Level zu bringen, ohne unseren schwarzen Pfad der Heavy Metal Tyranny zu verlassen“, ergänzt Sänger Oscar Carlquist.

Im Gegensatz zum bezaubernden Rod von 2017 werden die Texte nicht von einem Konzept geklammert. Stattdessen stehen die Songs jeweils für sich allein und behandeln die Schattenseiten des Daseins. Sänger Oscar Carlquist trägt jede Zeile auf seine unnachahmliche Weise vor und hat sich selbst zum Äußersten getrieben, um sein Bestmögliches zu geben. Zudem gastiert Alan Averill von Primordial im dramatischen Finale Ravnfell.

The Throne Within Tracklist:

1. The Shadowwork

2. Blades Of Betrayal

3. Fang And Fur

4. Violence (Is Golden)

5. The Trap

6. No Refuge

7. Spirit Reaper

8. You All Leave

9. Ravnfell

RAM Tourdaten

w/ Vulture, Indian Nightmare

Sept. 12 – Hamburg, Germany – Bahnhof Pauli

Sept. 13 – Leipzig, Germany – Hellraiser

Sept. 14 – Andernach, Germany – Ironhammer Festival *no Vulture, Indian Nightmare

Sept. 15 – Mannheim, Germany – MS Connexion Complex

Sept. 17 – Krakow, Poland – Klub Zascianek

Sept. 18 – Wien, Austria – Escape

Sept. 19 – Salzburg, Austria – Rockhouse

Sept. 20 – Rovallasca, Italy – Dedolor Music HQ

Sept. 21 – Winterthur, Switzerland – Gaswerk

Sept. 22 – Munchen, Germany – Backstage

Sept. 23 – Kassel, Germany – Goldgrube

Sept. 24 – Bielefeld, Germany – Movie

Sept. 25 – Berlin, Germany – Cassiopeia

Sept. 26 – Hannover, Germany – Cafe Glocksee

Sept. 27 – Oldenburg, Germany – Cadillac

Sept. 28 – Aalborg, Denmark – Rock & Metal

