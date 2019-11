Reis Against The Spülmachine – Die fitteste Band der Welt mit neuem Programm [Vorbericht]

Event: Die fitteste Band der Welt 2020

Headliner: Reis Against The Spülmachine

Support: keinen

Ort: Die Pumpe, 24103 Kiel, Haßstraße 22

Datum: 02.02.2020

Kosten: 16,50 € plus Gebühren

Tickets unter: https://www.tixforgigs.com/de-DE/Home/Search?searchText=REIS+AGAINST+THE+SP%C3%9CLMACHINE+

Genre: Diverse

Veranstalter: Die Pumpe e.V.

Links: www.reisagainstthespuelmachine.de

www.facebook.com/reisagainstthespuelmachine

Reis Against The Spülmachine sind stark aufstiegsgefährdet. Das Musik-Comedy-Duo Onkel Hanke und Philipp Kasburg hat schon etliche regionale Songslams gewonnen. Bundesligareif wurde ihre Karriere nach NightWash-Auftritten und Touren mit dem Die Ärzte-Biografen Stefan Üblacker (Das Buch Ä). Seit Neuestem steht nun auch der Pokal für den Sieg des NDR Comedy Contest 2018 sauber poliert im Trophäenregal. Mit ihrem ersten Programm Vitamine Zum Bösen Spiel tourten die beiden durch die gesamte Republik und traten auch schon mehrfach auf Festivals auf. Im letzten Jahr unter anderem beim Open Flair Festival, Burg Herzberg Festival, Rock Am Beckenrand, Hamburger Rockspektakel oder dem Werner-Re nnen in Hartenholm.

An diese Erfolge anknüpfen wird das neue Programm Die Fitteste Band Der Welt. Ein Lachmarathon aus Liedparodien, die einfach nur Spaß machen. Musik-Coverett vom Feinsten. Die beiden Wortakrobaten lassen keinerlei Zweifel daran, dass sie in Topform sind. Ohne Aufwärmphase sprinten sie auf die Bühne und entzünden ein olympisches Freudenfeuer biblischen Ausmaßes. Ihre Energie ist in der Lage, einen Raum in ein Stadion zu verwandeln, in dem sich Songs aus der ganzen Welt zu einer ekstatischen Liedermacher-Comedy-Rockshow vereinigen. Von Mozart bis Mark Forster, von Simon & Garfunkel zu den Beastie Boys. Aus allen musikalischen Epochen ist hier für jeden etwas dabei.

Machten sich Reis Against The Spülmachine in ihrem ersten Programm Vitamine Zum Bösen Spiel bereits für gesunde Ernährung stark, so lädt Die Fitteste Band Der Welt nun auch zu körperlicher Betätigung ein. Und zwar am Folgetag jedes Konzertes: „Jeden Abend wird die Show gerockt – Und dann am nächsten Morgen losgejoggt!“ Die beiden freuen sich über Mitläufer/Innen (am meisten, wenn sich jemand als ortskundiger Tourguide entpuppt). Uhrzeit und Treffpunkt werden auf den Konzerten bekannt gegeben.

Wir von Time For Metal werden in Kiel vor Ort sein und von dem neuen Programm berichten. Ob man uns beim Jogging antrifft? Eher fraglich…

Die feststehenden 2020er Frühjahr-Tourtermine in der Zusammenfassung:

16.01.2020 – Paderborn – PaderHalle

17.01.2020 – Salzwedel, Sachsen-Anhalt – Club Hanseat Salzwedel

18.01.2020 – Rostock – Ursprung Bühne

23.01.2020 – Hamburg – Logo

24.01.2020 – Leipzig – Moritzbastei

25.01.2020 – Gera – 1880 Events Gera

30.01.2020 – Wolfsburg – Hallenbad – Kultur am Schachtweg

31.01.2020 – Oldenburg – umBAUbar

01.02.2020 – Oldenburg – umBAUbar

02.02.2020 – Kiel – Die Pumpe

07.02.2020 – Viersen – Rockschicht

08.02.2020 – Dortmund – Fritz-Henßler-Haus

05.03.2020 – NightWash Live l Hamm – Rhein-Konzerte

13.03.2020 – Wendeburg – Gedankenfabrik Bortfeld e. V.

14.03.2020 – Göttingen – EXIL

19.03.2020 – Kassel – Komödie Kassel

20.03.2020 – Dorsten – Gemeinschaftshaus Wulfen

21.03.2020 – Siegen – Siegerlandhalle

27.03.2020 – Erfurt – Museumskeller und HsD Erfurt

28.03.2020 – Soest – Alter Schlachthof

29.03.2020 – Aachen – Franz Aachen

02.04.2020 – Gütersloh – Kultur Räume Gütersloh | Theater und Stadthalle

03.04.2020 – Oberhausen – Ebertbad