Resolve: rufen mit der neuen Single ‚New Colors‘ zur Einigkeit auf

Nach der Ankündigung ihrer bevorstehenden Albumveröffentlichung geben Resolve mit ihrer brandneuen Single New Colors einen weiteren Ausblick auf die Zukunft. Die emotionsgeladene neue Single ist ein Aufruf zur Einheit von Resolve. Sie durchdringt mehrere Klangschichten, während sie auf das Ende einer Ära für die Menschen blicken.

„Wir vier von Resolve sind langsam alt genug, um mit eigenen Augen zu sehen, wie wir uns als eine Ära auf das Ende der Menschheit zubewegen. Anfang dieses Monats wurde der Rekord für die höchste jemals gemessene globale Temperatur wieder einmal gebrochen. Es wird immer deutlicher, dass wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, längst überschritten haben, und wie Anthony im Refrain singt: Wenn es für die Rettung unserer Seelen zu spät ist, scheitern wir lieber gemeinsam als allein zu triumphieren. Keiner von uns wird es allein in dieser Welt schaffen. New Colors ist unser Aufruf zur Einigkeit“. – Bassist, Robin Mariat.

Human kann ab sofort als limitiertes farbiges Vinyl, als CD sowie mit Merchandise im Arising Empire Shop, über Impericon und im Bandshop vorbestellt werden: https://arisingempire.com/humanalbum

Nachdem Resolve gerade eine ausgedehnte Tour mit While She Sleeps und eine europäische Co-Headline-Tour mit Siamese erfolgreich absolvierten, gibt es für Resolve keine Anzeichen für einen Stillstand – im Gegenteil. Die Band hat gerade eine weitere französische Headlinertour angekündigt, die am 30. September in Straßburg beginnt, via Nantes, Bordeaux, Lyon nach Paris führt und in Lille am 29. Oktober endet. Resolve werden außerdem im Sommer auf dem Radar Festival in Manchester, dem Hellfest, dem Plane’r Fest, dem Kave Fest und als Support für Stick To Your Guns in Freiburg im Juli auftreten.

Resolve – Live on Deutschland

28.07. DE Freiburg, Jazzhaus (Stick To Your Guns European Summer 2023 support)

04.11. DE Stuttgart, Core Fest

Mit ihrem im Jahr 2021 veröffentlichten ihr Debütalbum Between Me and The Machine erhielten Resolve bereits Unterstützung von Größen wie Kerrang! Magazin, Rock Sound, Metal Hammer und Kerrang Radio, während ihre Songs in redaktionellen Spotify-Playlisten wie New Core, New Metal und Kickass Metal aufgenommen wurden und weltweit Millionen von Streams erreichten.

Resolve sind:

Anthony Diliberto – Gesang

Antonin Carré – Gitarre

Robin Mariat – Bass

Nathan Mariat – Schlagzeug

