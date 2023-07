The Mystical Hot Chocolate Endeavors: präsentieren Video zu brandneuer Single „How Much Longer?“

Am 11.08.2023 veröffentlicht die US Progressive Rock Band The Mystical Hot Chocolate Endeavors ihr neues Studioalbum A Clock Without A Craftsman über Massacre Records.



Auf Album Nummer 2 präsentiert uns die Band ein sattes 98-minütiges Doppel-Konzeptalbum, das den packenden Sound und die zahlreichen Stile der Band zu einem einzigartigen Hörerlebnis vereint. Von harten Klängen bis hin zum atmosphärischem Ambient wird hier jeder fündig, um eine musikalische Reise in vollen Zügen zu genießen. Das Album wurde als eine Selbst-/Weltanalyse während der unsicheren Zeiten geschrieben, die das Jahr 2020 mit sich brachte. Gesellschaftlicher Aufruhr, psychischer Abbau, Drogenmissbrauch, und was extreme Isolation mit einem Menschen macht.



Nach zwei ersten Single-Auskopplungen, Sorry und Eye To Eye, präsentieren uns The Mystical Hot Chocolate Endeavors nun einen neuen Video-Clip zum Song How Much Longer?:

Gitarrist und Sänger Craig Schmuhl kommentiert „How Much Longer? ist ein Song, der inmitten des Chaos des Jahres 2020 geschrieben wurde. Während dieser Zeit befand ich mich an einem Tiefpunkt in meinem Leben, an dem nichts mehr einen Sinn zu ergeben schien. Eine Zukunft in der Live-Musik schien unvorstellbar. Ich hatte einige unangenehme Trinkgewohnheiten entwickelt, die mir und den Menschen um mich herum Probleme bereiteten. Ich hatte zwischen Skoliose und Scheuerann-Kyphose einige der schlimmsten körperlichen Schmerzen meines Lebens und darüber hinaus schien die Gesellschaft an einem seidenen Faden zu hängen. Es war schwer zu spekulieren, ob wir jemals zu einem Gefühl von „Normalität“ zurückkehren würden. „Wie lange noch?“ war eine Frage, die ich mir anscheinend oft stellte.“



The Mystical Hot Chocolate Endeavors begann 2015 als Herzens- Projekt von Hate Storm Annihilation-Gründer Craig Schmuhl, der sich mehr und mehr für musikalische Ausflüge außerhalb des Death Metal-Genres interessierte. Die Band bietet in der Tat ein einzigartiges Live-Musikerlebnis, das eine unglaubliche Bandbreite an Dynamik und eine Vielzahl von Sound-Gefilden mitbringt. Alles von 70er Jahre Progressive Rock, 90er Alternative Rock/Shoegaze, 80er New Wave, 2000er Post-Rock und sogar Momente des modernen „Extreme Metals“ finden sich bei TThe Mystical Hot Chocolate Endeavors vereint. Im Februar 2022 unterschrieb die Band einen weltweiten Plattenvertrag bei Massacre Records und veröffentlichte ihre von Kritik und Fans gefeierte „MU-TH-UR EP“. Ihre kommende Doppel-CD, A Clock Without A Craftsman, erscheint am 11.08.2023 als Doppel CD, Album- Vorbestellungen sind HIER möglich!