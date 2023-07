The Menzingers: neue Single mit Video „There’s No Place In This World For Me“

Die vierköpfige Band The Menzingers aus Philadelphia stellt ihre neue Single There’s No Place In This World For Me vor, in der sie einen Americana-/Roots-Sound erforschen, während Sänger Greg Barnett die Grenzen des natürlichen Raspelns und des Twangs in seiner markanten Stimme auslotet.

Der Song wurde im April 2023 auf der Sonic Ranch aufgenommen, von Brad Cook (Waxahatchee, Kevin Morby) produziert, von Jon Low (Taylor Swift, The National) gemischt und von Ryan Smith (Coldplay, Smashing Pumpkins) gemastert.

Die Band lässt sich sowohl von der düsteren Punkrock-Tradition als auch vom introspektiven Geschichtenerzählen der Folk-Musik inspirieren und schafft so einen einzigartigen und erhabenen Sound.

The Menzingers kommentieren: „Wir sind sehr aufgeregt, unsere neue Single There’s No Place In This World For Me von unserem kommenden Album zu präsentieren, das… nun, wir können noch nicht ins Detail gehen, aber glaubt uns, es kommt bald!

Dieser Song ist eine Hymne für alle, die zwischen dem, wo sie sind und dem, wo sie sein wollen, feststecken.“

The Menzingers bestehen aus den Sängern/Gitarristen Greg Barnett und Tom May, Bassist Eric Keen und Schlagzeuger Joe Godino und gründeten sich 2006 als Teenager in ihrer Heimatstadt Scranton, PA. Später zogen sie nach Philadelphia um.

Ihr Debüt bei Epitaph gab die Band 2012 mit On The Impossible Past, das von Absolute Punk und Punk News zum Album des Jahres gewählt wurde. Ihr 2014 erschienenes viertes Album Rented World wurde von der New York Times als „vollgepackt mit cleverem Songwriting“ und von Stereogum als „ein kolossaler Faustschlag“ gelobt. Im Februar 2017 veröffentlichten The Menzingers ihr fünftes Album After The Party, das auf den Jahresbestenlisten von Zeitschriften wie Clash und Noisey landete, wobei Stereogum die „fast unfair gut geschriebenen Punksongs“ lobte. Im Herbst 2019 erschien Hello Exile, laut Pop Matters das „kühnste und selbstbewussteste Album“ der Band, das ein Jahr später mit der überarbeiteten Version From Exile (2020) zurückkehrte.

Mehr über The Menzingers:

Website / Instagram / Facebook